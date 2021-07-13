"Калашников" разработает субкомпактный пистолет-пулемет

Конструкторы концерна "Калашников" разработают субкомпактный пистолет-пулемет. Именно этот вид нового оружия должен пойти на замену автоматического пистолета Стечкина.

В основу данного вида стрелкового оружия будут заложены технологии новейшего пистолета Лебедева. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев. Однако он все же отметил, что говорить о полноценной замене автоматического пистолета Стечкина не очень корректно, потому что он снят с производства и с вооружения. Но новым образцом специалисты уже занимаются - отрабатывают технические требования вместе с потенциальными заказчиками. И это будет субкомпактный пистолет-пулемет.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия концерна "Калашников", входящего в Ростех. "РГ" писала о том, что конструкторы разработают его сверхкомпактную модификацию.