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13.07.2021,  
10:40
Текст:  Светлана Цыганкова

"Калашников" разработает субкомпактный пистолет-пулемет

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Конструкторы концерна "Калашников" разработают субкомпактный пистолет-пулемет. Именно этот вид нового оружия должен пойти на замену автоматического пистолета Стечкина.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В основу данного вида стрелкового оружия будут заложены технологии новейшего пистолета Лебедева. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев. Однако он все же отметил, что говорить о полноценной замене автоматического пистолета Стечкина не очень корректно, потому что он снят с производства и с вооружения. Но новым образцом специалисты уже занимаются - отрабатывают технические требования вместе с потенциальными заказчиками. И это будет субкомпактный пистолет-пулемет.

Пистолет Лебедева - новейший образец компактного стрелкового оружия концерна "Калашников", входящего в Ростех. "РГ" писала о том, что конструкторы разработают его сверхкомпактную модификацию.

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