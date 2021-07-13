Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам

Россия прислушается к рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых союзов, если найдет упоминание об этом в Конвенции о правах человека. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

13 июля на сайте ЕСПЧ опубликован пресс-релиз по постановлению суда. Согласно нему, Россия отказами регистрировать однополые союзы нарушила статью Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни. При этом суд потребовал от России узаконить регистрацию однополых партнерств.

"Мы еще раз внимательно прочитаем Европейскую конвенцию о правах человека и попробуем найти там что-либо о необходимости признания однополых пар в том или ином качестве со стороны государства", - сказал Клишас РИА Новости.

По словам сенатора, только после этого Россия определится с возможностью прислушаться к рекомендации ЕСПЧ.