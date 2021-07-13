Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом

Задержка в регистрации вакцины "Спутник V" в зарубежных странах продиктована политическими интересами, убежден заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Любые ссылки на любые инструкции теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени", - сказал Косачев, выступая вечером 13 июля в эфире радио Sputnik​​​.

Сенатор напомнил, что история с регистрацией российской вакцины продолжается уже на протяжении многих месяцев.

"У меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, в каком-то завышенном режиме, с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины, и тем самым расчистить пространство для использования своих", - заявил Константин Косачев.

По его мнению, Российский фонд прямых инвестиций предпринимает все необходимые меры для того, чтобы выполнить даже излишние требования со стороны регистраторов.

По оценке законодателя, даже даже осень - "весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур". Косачев полагает, что это должно быть сделано в августе.