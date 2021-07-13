Косачев: "Северный поток-2" понизит интерес России к Украине

Но этот аргумент вряд ли сработает в отношении Германии, и не только потому, что та экономически заинтересована в проекте. Но в Берлине хорошо знают главную "тайну" Киева: строительство нового газопровода в обход Украины не повысит, а понизит интерес России к Украине. Соответственно, резко упадут в "цене" и возможности украинских политиков бесконечно разыгрывать карту то ли текущей, то ли грядущей "российской агрессии", на которую поставлены ключевые цели - членство в НАТО и в ЕС. Если сегодня Европа зависит от Украины, которая уже доказала свою готовность и способность перекрывать "вентиль" поставкам газа из России на Запад и тем самым провоцировать конфликты с Москвой, то с окончанием строительства "потока" ситуация поменяется зеркально. Уже Европа и прежде всего Берлин сможет проявлять свою волю, в то время как Киев рискует потерять не только транзитные доходы, но все средства шантажа, которые он достаточно эффективно применял до сих пор. Попросту говоря, Украина с ее внутренним конфликтом, усиленно "продаваемым" за внешний, уйдет на второй план не только для "агрессора" - России, но и для западных кураторов Киева.

Интерес к срыву или хотя бы нейтрализации экономического и политического эффекта от "Северного потока - 2" сохраняют достаточно влиятельные силы в Вашингтоне, и именно поэтому Зеленский и на этот раз усиленно лоббировал подключение США к переговорам в "Нормандском" формате. Однако у Германии собственные отношения с США, и свои проблемы она будет обсуждать с Вашингтоном напрямую уже на следующей неделе, без добровольных посредников и подсказчиков.

Безумие украинской политики, которая по всем "фронтам" пытается добиться демонстративной независимости от России и, в частности, от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию, по-прежнему сохраняется. Но этот "когнитивный диссонанс" уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева. Вы же хотели полной независимости от России? Вам ее очень скоро предоставят. Но вдруг произойдет страшное, и никакой обещанной "российской агрессии" не последует? И как с этим дальше проситься в НАТО? Так, чего доброго, дойдет и до необходимости выполнять Минские соглашения…

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook