Лукашенко заверил Путина в четком выполнении всех обязательств по кредитам

На встрече президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге речь шла и о заемных средствах. Белорусский лидер заявил, что все обязательства по кредитам будут выполнены.

"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, и вы понимаете почему", - сказал Александр Лукашенко, отметив очень серьезную поддержку со стороны России. "Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - заверил он.

Также на встрече шла речь о промышленной кооперации двух стран.