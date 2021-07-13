В мире
13.07.2021 14:13
Текст: Кира Латухина

Лукашенко заверил Путина в четком выполнении всех обязательств по кредитам

На встрече президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге речь шла и о заемных средствах. Белорусский лидер заявил, что все обязательства по кредитам будут выполнены.

"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, и вы понимаете почему", - сказал Александр Лукашенко, отметив очень серьезную поддержку со стороны России. "Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", - заверил он.

Также на встрече шла речь о промышленной кооперации двух стран.

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