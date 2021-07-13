"Маленькая бестия" угрожает урожаю ягод и плодов в России

Из-за быстрого распространения азиатской ягодной дрозофилы (Drosophila suzukii) производство ягод и плодов в России может оказаться под угрозой. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Насекомое, которое еще называют "маленькой бестией", входит в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Муха зафиксирована во многих странах Америки, Африки и Азии, а также ее наличие отмечено в 28 государствах Евросоюза, и распространение вредителя быстро продолжается.

В материалах Россельхознадзора говорится, что всего за десять лет вредитель перебрался из своего родного ареала, Восточной Азии, на другие континенты. Мухи откладывают яйца в плоды в период созревания, и личинки активно их поедают.

Наличие насекомых можно определить по размягченным загнивающим плодам. Взрослые особи - мухи коричнево-желтого цвета с черными полосками и красными глазами. Их размер составляет 2-3 миллиметра.

В России этих мух впервые обнаружили в 2002 году - это был единичный случай в Приморском крае. После вредителей еще несколько раз, включая один случай в этом году, находили в импортной продукции. Как отметили в ведомстве, "маленькая бестия" опасна и может привести к колоссальным потерям урожая местных фруктов и ягод.