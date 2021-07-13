МИД: Ультимативное навязывание РФ неолиберальных ценностей неприемлемо

Россия не будет мириться с попытками других стран навязывать неолиберальные ценности как "золотой стандарт", заявил 13 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.

"Россия в целом не имеет ничего принципиально против неолиберальных ценностей как таковых, коль скоро они приемлемы для населения тех стран, где они получили распространение. То, с чем мы не станем мириться, так это с попытками ультимативного навязывания российскому обществу этой догматики в качестве некого золотого стандарта", - сказал Гаврилов на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Дипломат подчеркнул, что Россия позиционирует себя как самостоятельная и самодостаточная страна, которая защищает свободу выбора народа в определении путей развития.

По словам Гаврилова уже идет работа над обновлением концепции внешней политики. "Я по срокам пока не могу вас сориентировать, но речь идет об обозримом будущем", - пояснил он участникам круглого стола.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться принципов независимости, многовекторности и прагматизма.