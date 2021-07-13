Минэкономразвития обновило план по повышению энергоэффективности

Обновленный комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики РФ отправлен в правительство, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Наибольший объем потребления топливно-энергетических ресурсов - около 70 % - приходится на электроэнергетику, обрабатывающую промышленность, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Усиление мер государственной политики по энергосбережению и повышения энергоэффективности в этих секторах позволит существенно снизить углеродоемкость российской экономики и обеспечить достижение целей устойчивого развития России", - сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Планом предусмотрено стимулирование внедрения передовых технологий и повышение эффективности функционирования действующего оборудования. Например, модернизация генерирующих мощностей в производстве электрической и тепловой энергии, а также внедрение парогазовых технологий на электростанциях и развитие когенерации. В промышленности предлагается введение мер, стимулирующих развитие технологий, направленных на использование вторичных энергетических или материальных ресурсов вместо традиционных материалов.

В сфере ЖКХ, в многоквартирных домах (МКД) запланировано формирование механизма контроля за выполнением требований энергетической̆ эффективности на этапе строительства, и оборудование МКД индивидуальными тепловыми пунктами и автоматизированными узлами управления отоплением.

В плане также предусматривается создание и развитие системы межсекторных мер - института долгосрочных целевых соглашений по снижению потребления энергоресурсов, механизма "белых сертификатов" и развитие энергосервиса.

Как отметила директор СПбГБУ "Центра энергосбережения" Татьяна Соколова, финансовые механизмы, включенные в план, станут дополнительным стимулом для увеличения энергоэффективности.

По мнению директора Центра энергетики Московской школы управления Сколково Ирины Гайда, план в целом выглядит менее амбициозным, чем его изначальная редакция, подготовленная 1-2 года назад. В то же время даже этот компромиссный вариант содержит в себе ряд блоков, критически важных для "перезапуска" госполитики в области повышения энергоэффективности.

Важным направлением комплексного плана также является повышение роли регионов. Планируется создание системы рейтинговой оценки субъектов РФ, а также института региональных центров по энергосбережению.

Реализация комплексного плана будет способствовать достижению целей Парижского соглашения, в частности, сокращению выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн тонн.