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13.07.2021 11:44
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития обновило план по повышению энергоэффективности

Текст: Сергей Тихонов

Обновленный комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики РФ отправлен в правительство, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Наибольший объем потребления топливно-энергетических ресурсов - около 70 % - приходится на электроэнергетику, обрабатывающую промышленность, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Усиление мер государственной политики по энергосбережению и повышения энергоэффективности в этих секторах позволит существенно снизить углеродоемкость российской экономики и обеспечить достижение целей устойчивого развития России", - сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Планом предусмотрено стимулирование внедрения передовых технологий и повышение эффективности функционирования действующего оборудования. Например, модернизация генерирующих мощностей в производстве электрической и тепловой энергии, а также внедрение парогазовых технологий на электростанциях и развитие когенерации. В промышленности предлагается введение мер, стимулирующих развитие технологий, направленных на использование вторичных энергетических или материальных ресурсов вместо традиционных материалов.

В сфере ЖКХ, в многоквартирных домах (МКД) запланировано формирование механизма контроля за выполнением требований энергетической̆ эффективности на этапе строительства, и оборудование МКД индивидуальными тепловыми пунктами и автоматизированными узлами управления отоплением.

В плане также предусматривается создание и развитие системы межсекторных мер - института долгосрочных целевых соглашений по снижению потребления энергоресурсов, механизма "белых сертификатов" и развитие энергосервиса.

Как отметила директор СПбГБУ "Центра энергосбережения" Татьяна Соколова, финансовые механизмы, включенные в план, станут дополнительным стимулом для увеличения энергоэффективности.

По мнению директора Центра энергетики Московской школы управления Сколково Ирины Гайда, план в целом выглядит менее амбициозным, чем его изначальная редакция, подготовленная 1-2 года назад. В то же время даже этот компромиссный вариант содержит в себе ряд блоков, критически важных для "перезапуска" госполитики в области повышения энергоэффективности.

Важным направлением комплексного плана также является повышение роли регионов. Планируется создание системы рейтинговой оценки субъектов РФ, а также института региональных центров по энергосбережению.

Реализация комплексного плана будет способствовать достижению целей Парижского соглашения, в частности, сокращению выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн тонн.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэкономразвития

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