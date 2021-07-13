Минэконономразвития составило рейтинг цифровизации госорганов

Было проанализировано 25,5 тысячи наборов открытых данных по направлениям образования, здравоохранения, культуры, транспорта, строительства, экологии и рейтинги владельцев данных федерального и регионального уровней. Открытые данные представляют собой информацию, которая размещена в сети в систематизированном виде для бесплатного использования.

Лидерами по размещению открытых данных среди федеральных ведомств стали: Минкультуры России, Казначейство России, Росстат, Минпросвещения России, Роспатент, Минобрнауки России, Минцифры России, Росздравнадзор, Росстандарт, Минэкономразвития России, Росводресурсы. Среди регионов - Москва, Сахалинская, Орловская, Тюменская, Ленинградская области и Республика Крым.

По состоянию на июль 2021 года наиболее актуальные открытые данные зафиксированы у Росстата, Казначейства России, Минэкономразвития России, Минцифры России, Минкультуры России; Ханты-Мансийского АО, Томской и Тульской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам директора департамента развития цифровой экономики Василия Птушкина, основной задачей является модернизация Портала открытых данных Российской Федерации. "Работа органов власти с открытыми данными продолжается. Мы пересмотрели подходы к оценке и предлагаем сегодня новую методику по оценке цифровой активности органов власти с учетом того, что есть обязательные требования, которые должны исполняться органами власти, а есть качественные требования, соблюдение которых характеризует более зрелый подход к работе с данными, повышают их востребованность", - добавил он.

Директор Департамента отметил, что в рамках методики выделяются 4 уровня зрелости. "Первый отображает общие требования к публикации, второй отображает качество данных - это требования к машиночитаемости этих данных, третий уровень зрелости - высокий, когда данные актуализируются регулярно и органы власти обеспечивают доступ к востребованным данным для разработчиков. Самое главное здесь - постоянное обновление данных и отсутствие дублей в информации. И четвертый уровень зрелости - это проактивное размещение данных, когда идет активная работа с потребителями", - сказал Птушкин.