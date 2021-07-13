Минобороны помогает регионам бороться с коронавирусом

Минобороны продолжает содействовать регионам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них - для субъектов РФ. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских пациентов развернули более 1,3 тысячи койко-мест. В интересах республик, краев и областей военные дополнительно выделили более 350 коек. Гражданскому здравоохранению ВКС передали 60,5 тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле у армейского руководства. Такую информацию во вторник, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил на совещании в ведомстве.

"В соответствии с моим решением с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временное инфекционный госпиталь. К работе привлечено 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек", - добавил Шойгу.

Опять же по его указанию мобильный госпиталь из подмосковного Алабино направили в Тульскую область Кроме того, с 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики.

А в республиках Коми и Хакасия с 5 июля приступили к выполнению обязанностей военные медицинские специалисты. В Коми командировали 47 человек , в том числе 11 врачей. В Хакасию - 6 врачей.