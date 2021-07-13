Минобороны поможет судостроительным заводам избавиться от старого имущества

В министерстве обороны России разрабатывается "дорожная карта" по распоряжению имуществом, находящемуся на судостроительных заводах. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, на предприятиях промышленности находится более 19 тысяч единиц материальных и технических средств. "В настоящее время разрабатывается "дорожная карта" по организации распоряжения этим имуществом до конца 2022 года, - пояснил глава военного ведомства. - Решение данных задач напрямую связано с повышением эффективности работы судостроительных корпораций".

Обсуждая вопрос о морально и физически устаревшем имуществе Минобороны на судостроительных предприятиях, Шойгу отметил, что оно не имеет дальнейших перспектив применения в Вооруженных силах. "Освобождаясь от устаревшей собственности, предприятия снижают затраты на ее хранение, высвобождают производственные площади для выполнения заданий гособоронзаказа. При этом особенно важно, что утилизация отходов производства положительно сказывается на экологии", - уточнил министр, предложив рассмотреть способы оперативного взаимодействия всех органов военного управления по выполнению дорожной карты.