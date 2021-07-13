Москва и Гавана подчеркнули недопустимость вмешательства в дела Кубы

На Смоленской площади сообщили, что в ходе сегодняшней встречи были обсуждены актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия.

Руководитель кубинской дипмиссии прокомментировал для российской стороны текущее развитие ситуации на Кубе и вокруг нее, а также рассказал о мерах, предпринимаемым правительством по обеспечению общественного порядка в стране.

"Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе", - говорится в сообщении МИД РФ.