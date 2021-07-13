Москва и Гавана подчеркнули недопустимость вмешательства в дела Кубы

Россия выразила солидарность руководству и народу Кубы, а также всемерную поддержку усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам состоявшейся встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова с послом Кубы Хулио Гармендией Пеньей.
На Смоленской площади сообщили, что в ходе сегодняшней встречи были обсуждены актуальные вопросы российско-кубинского двустороннего взаимодействия.
Руководитель кубинской дипмиссии прокомментировал для российской стороны текущее развитие ситуации на Кубе и вокруг нее, а также рассказал о мерах, предпринимаемым правительством по обеспечению общественного порядка в стране.
"Выражена обоюдная уверенность в скорейшей нормализации обстановки. Подчеркнута недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией на Кубе", - говорится в сообщении МИД РФ.