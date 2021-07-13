Музей памяти жертв терактов в США отменил "торжества" и сократил персонал

Музей памяти жертв терактов в США отменил мероприятия и выставки по случаю 20-летней годовщины этих событий в стране. Мемориальный комплекс, который был сооружен на Нижнем Манхеттене, столкнулся во время пандемии с колоссальным дефицитом бюджета в 18 миллионов долларов.

В результате руководство некоммерческого музея, оказавшегося без поддержки властей, сократило штат сотрудников на 60 процентов, уточняет The New York Times. Администрация музея также была вынуждена отменить тематические выставки, которые готовились на протяжении нескольких месяцев, в том числе проект, посвященный тому, как музыка объединила американцев после событий 11 сентября 2001 года, возможно, самого трагического дня в американской истории.

По словам представителей музея, с отменой мероприятий и сокращением сотрудников согласился попечитель музея, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который, к слову, выделил на его содержание во время пандемии 30 миллионов долларов. Но и эта большая сумма не смогла поддержать финансирование ряда амбициозных проектов. При этом сам музей в большей степени зависит от продажи билетов, а количество посетителей в нем за время пандемии уменьшилось в разы.

Тем не менее, руководство музея заявило, что возобновит постоянное чтение в нем имен почти трех тысяч жертв терактов в США, в том числе, тех, кто погиб в результате атаки боевиков на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Музей представляет из себя подземную сеть галерей площадью около 3,3 тысячи квадратных метров, расположенных под двумя бассейнами. Расходы на коммунальные услуги составляют примерно треть бюджета заведения, руководство которого, с ослаблением ограничительных мер, надеется по итогам 2021 года получить прибыль в размере 21 миллиона долларов.

Бывшие руководители музея и семьи жертв терактов обвинили нынешнюю администрацию культурного заведения в том, что она подает "слишком упрощенную" версию терактов в США и не рассказывает о том, что на самом деле происходит в Афганистане и Ираке, предпочитая умалчивать о росте активности террористов в мире.

Ветераны боевых действий в США выразили опасение, что так называемый "луч" башен-близнецов в Афганистане может попасть в руки террористов. После того, как американские войска поспешно покинули ключевую военную базу США в афганском Баграме, бывшие коммандос выразили мнение, что реликвия может попасть в руки боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Похоже, что никто в Пентагоне не знает, где находится мемориал - стальная балка высотой три метра и весом 400 килограммов, извлеченная из останков Всемирного торгового центра, ставшая ориентиром на аэродроме Баграм после того, как она была привезена в Афганистан в 2010 году, сообщает The New York Post. "Сейчас идет гонка на время, чтобы найти реликвию, - сказал полковник армии США в отставке Джефф Кантор. - Мы полны решимости найти ее точное местоположение и привезти домой. Для тех из нас, кто служил там, действительно важно, чтобы мемориал не попал в руки талибов".

"Это абсолютно позорно. Это кусок американской земли", - отметил Боб Кроули, отставной офицер полиции Нью-Йорка и член "Сыновья и дочери Америки", группы, которая нашла, а затем доставила "луч" войскам в Баграме. На балке были нанесены надписи "WTC" и "9 11 01" с помощью ацетиленовой горелки, а у основания находится табличка с надписью: "Never Forgotten". (Никогда не забудем. От жителей Нью-Йорка. Бризи-Пойнт, штат Нью-Йорк - прим.ред.).

По словам полковника Стивена Райана, уроженца Бризи-Пойнт, служившего в Баграме, этот "луч" был отправлен в Афганистан в надежде, что каждый солдат ежедневно будет получать напоминание об истинной причине войны. Мемориал был открыт в Баграме в День поминовения в 2010 году на церемонии, которую провел бывший генерал США Стэнли Маккристал. Он стал популярным местом для селфи военнослужащих НАТО. Ветераны опасаются, что талибы испортят памятник, используют его как инструмент вербовки и пропаганды или выставят напоказ как символ американской слабости накануне 20-й годовщины самой смертоносной террористической атаки в мировой истории.