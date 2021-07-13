На Госуслугах запущен новый социальный сервис для инвалидов

На портале Госуслуги теперь можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом сообщается в пресс-релизе Минцифры.

В режиме онлайн можно подать заявления, чтобы получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы. Кроме того, можно получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод. Граждане с инвалидностью могут получить собаку - проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. Еще можно компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

К техническим средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью.

Информация о положенных технических средствах и услугах для реабилитации содержится в индивидуальной программе, которая составляется для каждого человека с инвалидностью и учитывает его потребности.

"В рамках реализации суперсервиса "Онлайн помощь при инвалидности" мы совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования осуществляем работу по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на Госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью", - сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Реализация суперсервиса "Онлайн помощь при инвалидности" осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.