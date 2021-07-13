На юго-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку

Силовики пресекли массовую драку на юго-востоке Москвы.

В столичном управлении МВД рассказали, что инцидент произошел на Зеленодольской улице около станции метро Кузьминки. Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка, добавили в ведомстве. Задержаны не менее 15 человек - это наиболее активные участники конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что драка, в которой участвовали более ста человек, началась примерно в 19 часов. По словам очевидцев, возникший на почве личной неприязни конфликт перерос в потасовку.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как агрессивно настроенные мужчины дерутся друг с другом, некоторые из них выбегают на проезжую часть, мешая автомобильному движению.

Несколько человек обратились за медицинской помощью. У них в основном колото-резаные раны и ушибы, трое пострадавших направлены в больницу, пишет "Интерфакс". Значительная часть участников конфликта - это трудовые мигранты из Средней Азии. Причина драки выясняется.