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13.07.2021,  
08:00
Текст:  Тимур Алимов

На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет

В первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит принципиально новый военный самолет.

Как сообщили в госкорпорации Ростех, демонстрацию можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах компании и ОАК.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Кроме того, на странице проекта ведется обратный отсчет до премьеры. Здесь же показан короткий трейлер презентации, в котором на мгновения можно увидеть очертания летящего самолета и отдельные его элементы. Отмечается, что в видеоролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта.

- Россия - одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный законодатель мод в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом, - подчеркивается в сообщении Ростеха.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в этом году пройдет в 15-й раз, его мероприятия продлятся с 20 по 25 июля.

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