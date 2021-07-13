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13.07.2021 19:37
Рубрика: Экономика

На авиасалоне МАКС готовятся премьеры новых самолетов

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Салон МАКС-2021 - единственный в Европе, который устоял в условиях бушующей коронавирусной пандемии. Аналогичные в Фарнборо - Британия и Ле Бурже - Франция провести не решились.
Двигатель ПД-14 готовится к летным испытаниям, совместно с МС-21-310, на котором он и установлен. Фото: Марина Лысцева/ТАСС Двигатель ПД-14 готовится к летным испытаниям, совместно с МС-21-310, на котором он и установлен. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Двигатель ПД-14 готовится к летным испытаниям, совместно с МС-21-310, на котором он и установлен. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Еще более удивительно то, что отечественная авиапромышленность покажет немало новинок, которые определят облик российской авиации. Радует то, что в воздух поднимаются не только большие лайнеры, но и те, что предназначены для местных авиалиний. И показ таких самолетов станет одной из изюминок МАКС-2021.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
На МАКС-2021 покажут революционный самолет будущего

Ожидается, что авиаторы наконец-то определятся с обликом самолета, который должен прийти на смену Ан-2. Различные варианты аналогов этого "кукурузника" демонстрируются многие годы. Но дальше выставочных показов дело не продвигается. Сейчас ожидается новая премьера - многоцелевой легкий самолет "Байкал". Заменить Ан-2 может и Л-410, разработанный еще в социалистической Чехословакии. Сейчас он стал российским и выпускается на Уральском заводе гражданской авиации. Его отличает способность, как и у Ан-2, взлетать практически с любых, в том числе грунтовых, аэродромов и полос.

Еще одна новинка отечественного авиастроения - русифицированный Diamond DA42Т. Этот легкий двухдвигательный четырехместный самолет был разработан австрийской компанией Diamond Aircraft Industries GmbH. Самолет может применяться как патрульный и как учебно-тренировочный. Минобороны уже проявило к нему повышенный интерес. Подписан контракт на 35 самолетов Diamond DA42Т в варианте учебно-тренировочных. Одной из сенсаций 2021 года станет Ил-114-300. Правда, сенсация несколько запоздалая. Самолет был спроектирован, полностью испытан и даже запущен в серию еще в СССР. Сегодня Ил-114-300 - совершенно новая, полностью модернизированная версия советского прототипа. У самолета большие перспективы как в гражданской, так и в военной авиации.

А вот настоящая сенсация в секторе гражданской авиации - среднемагистральный МС-21. Он может стать реальным конкурентом лучших зарубежных лайнеров Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

7 июля опытный МС-21-310, оснащенный двигателями ПД-14, прибыл в Жуковский для продолжения испытаний. Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова, летчика-испытателя 1-го класса Андрея Воропаева, инженера-испытателя Антона Кузнецова.

Василий Севастьянов сообщил, что МС-21-310 хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск - Ульяновск и Ульяновск - Жуковский. На аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова он начнет полеты по программе летных испытаний. И на МАКС-2021 впервые его можно будет увидеть не только на статической стоянке, как на МАКС-2019, но и в воздухе.

Будут новинки и в секторе боевой авиации. Одной из самых интересных станет транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН. В первую очередь он предназначен для обеспечения деятельности Сил специальных операций. Новое прицельно-навигационное оборудование позволяет работать в темное время суток и в сложных погодных условиях. Вооружение вертолета значительно усилено пушками в подвесных контейнерах, пулеметами, управляемыми и неуправляемыми ракетами. Кабина пилотов и важные агрегаты защищены титановой и армидной броней.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Планируется показ последней версии ударного вертолета "Ночной охотник" - Ми-28НМ. С 2019 года машина проходила испытания в Сирии, которые признаны успешными. До 2027 года планируется выпустить 98 вертолетов Ми-28НМ.

Настоящий бум показа на МАКС-2021 придется на беспилотники. Впервые будут представлены не только небольшие дроны, предназначенные для мониторинга, но и большие ударные аппараты. К примеру, тяжелый "Охотник" от компании "Сухой" и боевой "Иноходец" от компании "Кронштадт".

И самая горячая новость. Входящая в "Ростех" Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля - в первый день работы Международного авиационно-космического салона. Подробностей о новом проекте не сообщается, но обещают что-то очень яркое.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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