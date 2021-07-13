На вокзале в Бресте открылась интерактивная выставка "Исторический багаж"

Уникальная жемчужина над Бугом, как принято называть белорусский город-герой Брест, сохранил в своей многотомной летописи за десять веков тысячи артефактов, многие из которых и стали основой интерактивной выставки "Исторический багаж".

Увлекательный проект, который посвящен в том числе бессмертному подвигу защитников героической цитадели в годы Великой Отечественной войны, реализуется в рамках Года народного единства.

Экспозиция, информирует пресс-центр БЖД, уже вызвала живой интерес у гостей и жителей областного центра, притягивая внимание посетителей в зале ожидания центрального железнодорожного вокзала.

Ее стенды, по замыслу организаторов, устроены в виде открытого чемодана, на гранях которого размещена историческая информация, а центральное место занимает интерактивный дисплей с картой региона. Зрителям предлагают познакомиться с видео сюжетами, оценить инфографику представленных слайд-шоу. Более того, можно выбрать интересующие разделы и объекты, и получить дополнительные справки о достопримечательностях, музеях, памятниках и выдающихся личностях Бреста.

Историко-просветительский проект, цель которого доступно и интересно рассказать посетителям об истории городов и регионов реализуется Российским историческим обществом совместно с ОАО "РЖД", Институтом истории Российской академии наук и Институтом истории Национальной академии наук Беларуси при поддержке Белорусской железной дороги.

Кстати, подобная информационная площадка вскоре появится и на вокзале станции Минск-Пассажирский.