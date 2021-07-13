Началась подготовка судебных юристов

Новости

Боевики "Талибана" казнили группу афганских спецназовцев при попытке сдаться 23:09
Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев 22:59
Косачев объяснил задержку регистрации "Спутника V" за рубежом 22:59
Зампред ГД ответил на предложение ГТС Украины по транзиту газа 22:51
Умер бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович 22:35
Задержанного в Ираке корреспондента RT Arabica отпустили 21:48
Фитнес-клуб "СССР" на Новоалексеевской улице могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19 21:40
Володин раскритиковал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в РФ 21:34
Россия направит в Египет делегацию для оценки безопасности туристов 21:33
РФС выступил с заявлением о реформах в футболе 21:30
Французский врач возмутился после статьи о вакцине "Спутник V" в СМИ 20:59
Эксперт: К концу года курс доллара может опуститься до 70,5 рубля 20:36
Власти примут жесткие меры в отношении участников массовой драки в Кузьминках 20:35
Песков: Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси 20:10
В Петербурге завели дело из-за получения подростком ожогов в больнице 19:38
Рэпер KTS Dre убит 64 выстрелами в упор 19:32
В Турции быстро распространяется "дельта"-штамм коронавируса 19:24
Причиной пожара в ковид-больнице Ирака назвали коррупцию 19:18
ЦИК заверил списки "Гражданской платформы" на выборах в Госдуму 19:17
Около 4,5 миллиона родителей подали заявления на "школьную" выплату 19:16
Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 171 тысячи рублей 19:11
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов 18:50
Трутнев призвал сделать Биробиджан комфортным для проживания городом 18:48
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам 18:47
В Петербурге осудили отца, взявшего в заложники шестерых детей 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
13.07.2021 23:00
Рубрика: Общество

Началась подготовка судебных юристов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации начал специализированную подготовку судебных юристов по практико-ориентированной программе магистратуры "Судебный юрист". Судебные баталии - это особое искусство, и потому ему надо учиться отдельно, лучше - под руководством профессионалов. Именно поэтому к преподаванию приглашены практики, в том числе судьи арбитражных судов, практикующие адвокаты.
Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС
Фото: Бориса Кавашкин/ТАСС

Сегодня в образовании много внимания уделяется подготовке сотрудников правоохранительных органов. Учат студентов уголовному и гражданскому праву, другим нужным и полезным вещам. Но когда молодой юрист приходит в суд, зачастую, сталкивается с тем, что каких-то крайне необходимых практических навыков и умений не хватает.

Фото: Ирина Абзалова
Утверждены 30 наборов цифровых компетенций для выпускников вузов

Программа как раз рассчитана на подготовку универсального юриста-профессионала, который может как осуществлять квалифицированное правовое сопровождение бизнеса, так и представлять интересы субъектов предпринимательской деятельности в судах.

Разработчик программы, заместитель заведующего кафедрой правовых технологий в регулировании споров ИЗиСП, доцент Елена Позднышева напомнила "РГ", что в арбитражных судах представлять интересы сторон могут только дипломированные юристы, в судах общей юрисдикции недавно также были введены определенные ограничения для не юристов. Но важно, чтобы слова "профессионал" и "диплом" были синонимичны.

Общество Образование

Главное сегодня

Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Вильфанд пообещал жителям Европейской России "махровую" жару
Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД Украины
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным