Началась подготовка судебных юристов

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации начал специализированную подготовку судебных юристов по практико-ориентированной программе магистратуры "Судебный юрист". Судебные баталии - это особое искусство, и потому ему надо учиться отдельно, лучше - под руководством профессионалов. Именно поэтому к преподаванию приглашены практики, в том числе судьи арбитражных судов, практикующие адвокаты.

Сегодня в образовании много внимания уделяется подготовке сотрудников правоохранительных органов. Учат студентов уголовному и гражданскому праву, другим нужным и полезным вещам. Но когда молодой юрист приходит в суд, зачастую, сталкивается с тем, что каких-то крайне необходимых практических навыков и умений не хватает.

Программа как раз рассчитана на подготовку универсального юриста-профессионала, который может как осуществлять квалифицированное правовое сопровождение бизнеса, так и представлять интересы субъектов предпринимательской деятельности в судах.

Разработчик программы, заместитель заведующего кафедрой правовых технологий в регулировании споров ИЗиСП, доцент Елена Позднышева напомнила "РГ", что в арбитражных судах представлять интересы сторон могут только дипломированные юристы, в судах общей юрисдикции недавно также были введены определенные ограничения для не юристов. Но важно, чтобы слова "профессионал" и "диплом" были синонимичны.