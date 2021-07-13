Началась подготовка судебных юристов

Сегодня в образовании много внимания уделяется подготовке сотрудников правоохранительных органов. Учат студентов уголовному и гражданскому праву, другим нужным и полезным вещам. Но когда молодой юрист приходит в суд, зачастую, сталкивается с тем, что каких-то крайне необходимых практических навыков и умений не хватает.
Программа как раз рассчитана на подготовку универсального юриста-профессионала, который может как осуществлять квалифицированное правовое сопровождение бизнеса, так и представлять интересы субъектов предпринимательской деятельности в судах.
Разработчик программы, заместитель заведующего кафедрой правовых технологий в регулировании споров ИЗиСП, доцент Елена Позднышева напомнила "РГ", что в арбитражных судах представлять интересы сторон могут только дипломированные юристы, в судах общей юрисдикции недавно также были введены определенные ограничения для не юристов. Но важно, чтобы слова "профессионал" и "диплом" были синонимичны.