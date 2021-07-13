Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск

Некурящим россиянам необходимо увеличить ежегодный отпуск на десять дней. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

По его мнению, курящие сотрудники тратят на свою привычку до 60 минут в сутки или около 20 рабочих дней в год, из-за чего работодатели и государство несут дополнительные издержки.

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", - говорится в письме, направленном премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Мотивировать курящих работников отказаться от вредной привычки можно с помощью положительного примера поощрения, считает Хамзаев.