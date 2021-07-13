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13.07.2021 19:14
Рубрика: В мире

Новым послом США в Польше станет сын Збигнева Бжезинского Марк

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
МИД Польши рассматривает кандидатуру нового посла США Марка Бжезинского - сына одного из известнейших американских политиков польского происхождения Збигнева Бжезинского.

Посол Джоржетт Мосбахер, представлявшая в Польше администрацию Дональда Трампа, уехала в конце января. А уже в мае издание The New York Times сообщило, что на ее место будет назначен Марк Бжезинский - юрист по образованию, политолог, дипломат. Но его происхождение дало Варшаве повод затянуть процесс выдачи новому послу агремана. По данным местного новостного портала Onet, польские власти потребовали, чтобы Бжезинский-младший сначала отказался от польского гражданства.

Фото: REUTERS
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Это требование очень удивило и администрацию, и самого Бжезинского, который сообщил в Варшаву, что не считает себя поляком и не является гражданином Польши. Однако у польских властей другое мнение на этот счет. Они ссылаются на местное законодательство, которое автоматически наделяет детей польских граждан гражданством этой страны. Родившийся в 1928 году в Варшаве Збигнев Бжезинский имел польское гражданство, таким образом, с точки зрения законов Польши, его сын также является ее гражданином. А поскольку гражданин Польши не может быть послом другого государства в своей стране, Бжезинскому предложили обратиться к президенту Анджею Дуде с просьбой лишить его польского гражданства. Изумленный Бжезинский-младший, который уже был послом США в Швеции и считается экспертом по вопросам международной политики, отказывается просить о чем-либо президента Польши. Ситуация патовая.

Агреман, то есть, согласие правительства принимающего государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя аккредитующего государства, предписывается Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Стандартное время рассмотрения такого запроса - месяц, но дружественные страны сокращают этот срок до двух недель. По данным польских СМИ, послам США и папским нунциям поляки, бывало, выдавали агреман и за 2-3 дня. Затягивание процедуры или несогласие на кандидатуру посла считается демонстрацией воли к ухудшению отношений между странами. И хотя формально аргументы польской стороны можно понять, местные оппозиционные СМИ полагают, что дело не в гражданстве, а в отношениях Варшавы с администрацией президента Джо Байдена. "Затягивание процесса выдачи агремана в дипломатии считается унизительным для кандидата, а требование, чтобы американский дипломат писал просьбы польскому президенту - неслыханное дело", - пишет Onet. По информации собеседников портала в Вашингтоне, там это восприняли как очередной неприязненный жест со стороны польского правительства. Ранее президент Анджей Дуда поздравил Байдена с избранием на должность президента не 7-го ноября, как лидеры Германии, Франции, Великобритании и некоторых других государств, а в конце декабря - после того, как появились официальные результаты голосования выборщиков.

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