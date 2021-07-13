Около 4,5 миллиона родителей подали заявления на "школьную" выплату

Около 4,5 миллиона родителей в России отправили через портал госуслуг заявления на получение выплат на детей школьного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

С 11 июля Минцифры начало тестировать механизм автоматических уведомлений с портала госуслуг о праве родителей школьников на выплату в 10 тысяч рублей.

Портал сам заполняет форму заявления на выплату. После этого пользователям придет приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных.

Те, кто не получит уведомление, смогут с 15 июля самостоятельно подать заявление с помощью портала. Кроме того, желающие смогут лично обратиться в отделение ПФР.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет.

Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что право на выплату имеют более 17 миллионов семей. Никаких справок людям собирать не придется.