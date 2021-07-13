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13.07.2021 13:31
Рубрика: Власть

Песков допустил безальтернативность ужесточения ограничений для непривитых

Текст: Кира Латухина
Ужесточение карантинных мер, как во Франции, в отношении непривитых от коронавируса может стать безальтернативным способом борьбы с пандемией. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таких решений в России на федеральном уровне не принималось, но на региональном - частично. Сама логика развития ситуации с пандемией в разных странах говорит о безальтернативности таких мер, считает Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об обязательной вакцинации для медиков, а с начала августа во французских ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах, поездах и больницах будет необходим пропуск, свидетельствующий о вакцинации или свежем отрицательном тесте на коронавирус. Причем ранее бесплатные тесты станут платными для стимулирования прививочной кампании. С 21 июля пропуск будет нужен при посещении фестивалей, спектаклей и аттракционов. Пескова спросили, рассматривают ли на федеральном уровне в России возможность таких же мер.

Фото: РИА Новости
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"Пока каких-либо решений на этот счет не принималось, вы сами знаете, - ответил пресс-секретарь президента. - Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне". "Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", - напомнил он.

"Но сама логика развития ситуации с пандемией в странах говорит в пользу этих решений, о том, что они, в том или ином формате, естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране или регионе, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", - считает Песков.

На вопрос, докладывают ли главе государства о возможных сценариях антиковидных мер, его пресс-секретарь заметил, что Владимир Путин находится на постоянной связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Но в целом все, кто участвует в работе федерального штаба, разные сценарии, конечно, с президентом на рабочем уровне обсуждают", - добавил он.

"Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных странах выстроена по-разному. Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность и свою работоспособность", - оценил Песков. "Сравнения вряд ли возможны, - продолжил он. - Каждая страна работает так, как считает целесообразным. Все сценарии рассматриваются и анализируются возможные их последствия".

С предположением, что это делается в закрытом режиме, пресс-секретарь президента не согласился. "Нет, общественности известно обо всех сценариях, ничего здесь закрытого нет. Разве у нас не ведутся очень активные дискуссии о том, что в некоторых областях экономики для трудоустройства обязательно вакцинирование? Разве у нас не ведутся дискуссии относительно того, можно ли селиться в гостиницах Краснодарского края или нет невакцинированным? Ведутся, ничего здесь нет закрытого", - заключил он.

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