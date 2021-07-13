Песков назвал недопустимым изображение Гитлера на обложках книг

Книги с Адольфом Гитлером на обложках - популяризация, не допустимая по закону. Такие пояснения журналистам, отвечая на вопросы, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, Российский книжный союз обратился к магазинам с просьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нацистских лидеров​​.

"Если на обложке крупные изображения, то понятно, что такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, то это уже другое дело", - пояснил разницу Песков. "Зачем таких людей на обложке размещать?" - сказал он.