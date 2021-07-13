Песков прояснил ситуацию с казаками в Росгвардии

Казаков будут брать на службу в Росгвардию, отдельных казачьих подразделений не будет, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили, зачем Росгвардии казаки - неужели не хватает своих сил. "У Росгвардии хватает, просто есть регионы, где живут много казаков. Их будут брать на службу в Росгвардию, они станут гвардейцами, у них будет полная субординация соблюдаться", - пояснил он.

"Никаких отдельных казачьих подразделений не будет, это будет в составе Росгвардии", - уточнил пресс-секретарь президента. На вопрос, распространится ли практика на всю страну, он ответил, что казаки есть не везде, а лишь в некоторых регионах. А говоря о том, дадут ли им оружие, заметил: "Почему им не выдавать? Они уже перестанут быть казаками де-юре, будут уже служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями".