Песков: Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси

Президенты России и Беларуси на встрече в Санкт-Петербурге договорились, что цена на газ для Минска в 2022 году останется такой же, как и в этом году. Еще одно важное решение - определены объемы кредитной поддержки республики в связи с налоговым маневром в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал об итогах более чем пятичасовых переговоров. "Президенты имели весьма обстоятельный и длительный по времени разговор", - сообщил он. Лидеры подвели итоги дискуссии, которая была в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств. Выработали шаги по работе в сферах таможенного, налогового регулирования и энергетики.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - сообщил Песков. Президенты также договорились об объемах кредитной поддержки Беларуси в связи с налоговым маневром в России. И еще обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам. По словам Пескова, Владимир Путин и Александр Лукашенко затрагивали и те вопросы, которые прозвучали в открытой для СМИ части.