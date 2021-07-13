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13.07.2021 23:22
Рубрика: Экономика

Почему кофе тоже будет дорожать

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Производители кофе вынуждены поднять отпускные цены на свою продукцию этой осенью. Биржевые цены на арабику выросли до пятилетнего максимума. Но даже это не станет главной причиной подорожания.
Фото: EPA-EFE/ANTONIO DASIPARU Фото: EPA-EFE/ANTONIO DASIPARU
Фото: EPA-EFE/ANTONIO DASIPARU

Основная причина - значительный рост стоимости фрахта, говорит генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. По его словам, растут биржевые цены на арабику на фоне засухи в Бразилии, которая является основным мировым экспортером кофе. Но во-первых, биржевые цены не являются отражением реальной ситуации. Ведь кроме Бразилии кофейное зерно поставляют более 30 стран, и во многих из них с погодой и урожаем все в порядке. А во-вторых, на бирже самих компаний - производителей кофе не так много (в основном там играют финансисты). Производители закупают зерно напрямую, а биржевые контракты для них скорее резервный канал. Кроме того, крупные компании заключили долгосрочные контракты еще полгода-год назад. Да и доля зерна в себестоимости производства кофе составляет всего 15-25%. Остальное - логистика, переработка, упаковка.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Впрямую транслировать подорожание в цену на полке ни производители, ни ретейл не будут - не позволит покупательская способность. При этом в цене недорогого кофе это отразится в наименьшей степени. Больше подорожает премиальный кофе. "Для потребителей, которые могут позволить себе дорогой кофе, важно в первую очередь качество продукта, они будут готовы доплатить, но переходить на более дешевые варианты не станут", - считает Чантурия.

Доля зерна в себестоимости производства кофе составляет только 15-25%. Остальное - доставка, переработка, упаковка

При этом потребление кофе останется на среднегодовом уровне. В прошлом году из-за локдауна продажи кофе в общепите просели примерно на 30%. Но уже к концу года падение было практически полностью отыграно. В этом году, возможно, скажутся ограничения в работе кофеен (например, введение QR-кодов на вход), но снижение продаж не будет столь критичным.

Ранее The Wall Street Journal сообщил о том, что контракты на поставку арабики на Нью-Йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% . Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире.

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