Почему кофе тоже будет дорожать

Производители кофе вынуждены поднять отпускные цены на свою продукцию этой осенью. Биржевые цены на арабику выросли до пятилетнего максимума. Но даже это не станет главной причиной подорожания.

Основная причина - значительный рост стоимости фрахта, говорит генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. По его словам, растут биржевые цены на арабику на фоне засухи в Бразилии, которая является основным мировым экспортером кофе. Но во-первых, биржевые цены не являются отражением реальной ситуации. Ведь кроме Бразилии кофейное зерно поставляют более 30 стран, и во многих из них с погодой и урожаем все в порядке. А во-вторых, на бирже самих компаний - производителей кофе не так много (в основном там играют финансисты). Производители закупают зерно напрямую, а биржевые контракты для них скорее резервный канал. Кроме того, крупные компании заключили долгосрочные контракты еще полгода-год назад. Да и доля зерна в себестоимости производства кофе составляет всего 15-25%. Остальное - логистика, переработка, упаковка.

Впрямую транслировать подорожание в цену на полке ни производители, ни ретейл не будут - не позволит покупательская способность. При этом в цене недорогого кофе это отразится в наименьшей степени. Больше подорожает премиальный кофе. "Для потребителей, которые могут позволить себе дорогой кофе, важно в первую очередь качество продукта, они будут готовы доплатить, но переходить на более дешевые варианты не станут", - считает Чантурия.

Доля зерна в себестоимости производства кофе составляет только 15-25%. Остальное - доставка, переработка, упаковка

При этом потребление кофе останется на среднегодовом уровне. В прошлом году из-за локдауна продажи кофе в общепите просели примерно на 30%. Но уже к концу года падение было практически полностью отыграно. В этом году, возможно, скажутся ограничения в работе кофеен (например, введение QR-кодов на вход), но снижение продаж не будет столь критичным.

Ранее The Wall Street Journal сообщил о том, что контракты на поставку арабики на Нью-Йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% . Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире.