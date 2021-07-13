Почти 70% россиян считают себя счастливыми

Значительное большинство россиян (68%) считают себя счастливыми. Таков итог социологического исследования ВЦИОМ.

Участникам опроса предложили ответить, счастливы ли они. Ответы расположились следующем образом: "скорее да, счастливы" - 45%, "определенно да, счастливы" - 38%, "скорее нет" - 10%, "определенно нет" - 5%, затруднились с ответом 2%.

Таким образом, индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в 2021 году 68%.

Как констатируют социологи ВЦИОМ, по показателю индекса счастья настроения россиян вернулись к данным 2016 года. Тогда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 он поднимался до 73% и 75% соответственно.