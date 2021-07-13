Пользователям рассказали о важной настройке WhatsApp

Чтобы избежать взлома и захвата учетной записи в WhatsApp злоумышленниками, необходимо осуществить одну важную настройку.

Речь идет об установке пользовательского пароля, который будет использоваться для входа после кода из SMS-сообщения. Даже если мошенники смогут каким-либо образом перехватить временный код, они не смогут войти в аккаунт, если не будут знать установленный пользователем пароль, пишет Mfidie.com со ссылкой на эксперта ESET Джека Мура.

Также Мур посоветовал в качестве превентивной меры закрыть активные веб-сессии WhatsApp, загружать мессенджер только из официальных каталогов Google Play и Apple App Store. Если же человек из списка контактов начал вести себя странно - просить перевести деньги или "скинуть код", то нужно предупредить его о возможном взломе, позвонив по обычному телефону.