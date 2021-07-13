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Пользователям рассказали о важной настройке WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2021,  
15:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Чтобы избежать взлома и захвата учетной записи в WhatsApp злоумышленниками, необходимо осуществить одну важную настройку.

Речь идет об установке пользовательского пароля, который будет использоваться для входа после кода из SMS-сообщения. Даже если мошенники смогут каким-либо образом перехватить временный код, они не смогут войти в аккаунт, если не будут знать установленный пользователем пароль, пишет Mfidie.com со ссылкой на эксперта ESET Джека Мура.

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Также Мур посоветовал в качестве превентивной меры закрыть активные веб-сессии WhatsApp, загружать мессенджер только из официальных каталогов Google Play и Apple App Store. Если же человек из списка контактов начал вести себя странно - просить перевести деньги или "скинуть код", то нужно предупредить его о возможном взломе, позвонив по обычному телефону.

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