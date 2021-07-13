Пора менять. Названы признаки скорой смерти смартфона

Традиционно срок жизни смартфона определялся полезной емкостью аккумулятора. Однако в смартфоне могут выйти из строя и другие узлы, причем задолго до того, как устареет батарея.

Признаками того, что смартфон скоро сломается, могут быть перебои в работе экрана, а также камеры и динамика, рассказал "Вечерней Москве" эксперт центра SafeNet Игорь Бедеров.

Сегодня многие смартфоны имеют шансы "не дожить" до смерти батареи, отметил эксперт. У мобильников, особенно недорогих, могут отказать буквально любые комплектующие - не только динамик, камера экран, но и микрофон, GPS-модуль или модем, добавил он.

Многое зависит от правильно подобранных комплектующих, наличия конфликтов между ними, условий эксплуатации, работы софта и качества сборки, уверен Бедеров. Чтобы не столкнуться с потерей данных в случае отказа девайса, он рекомендует регулярно делать резервные копии важной информации (контакты, фотографии, переписку в WhatsApp) в облако - Google Диск или Apple iCloud.