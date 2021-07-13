Послом США в Австрии станет представительница клана Кеннеди

Новым послом США в Австрии станет "звездный" адвокат, 67-летняя Виктория Кеннеди, заявили в Вашингтоне. Она была женой сенатора и брата президента США Теда Кеннеди, умершего в 2009 году. Австрия является ее предпочтительной позицией, сообщает газета Kronen Zeitung.

Виктория окончила с отличием университет по специальности связи с общественностью. Она происходит из семьи политиков-демократов. Отец продвигал карьеру Джона Ф. Кеннеди. В 1992 году вышла замуж за брата Кеннеди-Теда. Имеет от первого брака двоих детей.

Виктория Кеннеди была председателем "Католических демократов" США. Эту организацию поддерживает президент Байден. Корни ее семьи уходят в Ливан и проживающих там христиан-маронитов.

Газета Kleine Zeitung обратилась с запросом по поводу назначения Кеннеди на дипломатическую должность в Австрии. Однако посольство США в Вене и австрийский МИД на письмо журналистов не ответили.