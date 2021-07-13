Посуточная аренда дорожает несмотря на пандемию

Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья и стал самым популярным некурортным городом для поездок у россиян этим летом. Об этом сообщает сервис "Суточно.ру".

Среди крупнейших российских некурортных городов в Санкт-Петербурге сейчас самая дорогая аренда посуточного жилья - в среднем 3070 рублей в сутки. По сравнению с допандемийным летом 2019 года цены здесь выросли на 15%.

Спрос на посуточную аренду здесь рос всю весну и достиг пика в июне, когда стартовал Чемпионат Европы по футболу, говорит гендиректор сервиса Юрий Кузнецов. После чемпионата спрос сократился, но все равно остался на высоком уровне. Ограничения же, вводимые в городе из-за ковида, не настолько жесткие, чтобы туристы отменяли поездки.

Второе место по стоимости аренды занимает Москва. В столице арендаторам приходится отдавать в среднем 2970 рублей в сутки. Это на 11% дороже, чем летом 2019 года. "Несмотря на ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, мы не наблюдаем снижения числа бронирований жилья. Спрос остается на уровне лета 2019 года, даже показывает небольшой прирост - в 3%", - рассказывает Кузнецов.

В первую десятку по средней стоимости посуточной аренды также вошли Калининград, где за это нужно платить 2 740 рублей в сутки (+16% по сравнению с летом 2019 года), Казань - 2 740 рублей (+10%), Ярославль - 2 200 рублей (+5%), Нижний Новгород - 2 080 рублей (+7%), Кисловодск - 2 030 рублей (+2%). Наиболее доступные цены на посуточную аренду среди крупнейших городов России зафиксированы в Екатеринбурге (1 970 рублей за сутки), Волгограде (1 950 рублей) и Тюмени (1 880 рублей). По сравнению с летом 2019 года цены здесь практически не изменились.