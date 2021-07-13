В Китае найдены 8200-летние предметы с искусственным покрытием

Китайские археологи обнаружили в провинции Чжэцзян два древних предмета, возраст которых превышает 8000 лет. Эти артефакты оказались покрыты лаком, что делает их древнейшими в своем роде.

Как сообщает агентство "Синьхуа", указанные артефакты являются древнейшими предметами быта с искусственно нанесенным слоем, найденными в Китае. Они были обнаружены на востоке страны при проведении раскопок в руинах Цзинтоушаня, недалеко от современного города Юяо.

Ранее в древнем городе Цзинтоушань были найдены самые ранние и наиболее глубоко захороненные курганы, созданные из ракушек. Они расположены в прибрежных районах Китая, а их возраст варьируется от 7800 до 8300 лет.

Найденные артефакты оказались ровесниками курганов. Радиоуглеродное датирование показало, что изготовлены они были около 8200 лет назад из древесины. Главной отличительной особенностью предметов является то, что каждый из них покрыт слоем лака, состав которого еще предстоит установить. В любом случае, это древнейшие предметы с искусственным покрытием.

Кстати, ученые уже подтвердили, что это был лак. Для этого было использовано несколько передовых методов исследования, в том числе методы неразрушающей инфракрасной спектроскопии, пиролитической масс-спектрометрии и иммуноферментного анализа.

"Один из этих предметов мог быть частью лодки или музыкального инструмента, а другой, вероятно, использоваться для ткачества, - говорит руководитель раскопок Сунь Гопин. - Они имеют одновременно практический и церемониальный характер и отражают стремление древних людей к изысканной жизни".

По словам руководителя Сунь Гопина, новое открытие может расширить историю применения лака в Китае. Теперь ученые предполагают, что такая традиция могла зародиться около 8300 лет назад.

Добавим, что раскопки в городе Цзинтоушань стартовали в сентябре 2019 года. С тех пор было обнаружено большое количество изысканных артефактов. Два лакированных деревянных предмета были найдены в 2020 году, но ученые представили их только сейчас.