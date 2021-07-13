Причиной пожара в ковид-больнице Ирака назвали коррупцию

В Ираке растет недовольство населения и высшего руководства страны "насквозь коррумпированной" системой здравоохранения. Число погибших в результате ночного пожара в ковид-больнице Аль-Хусейн в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 64, поставив вопросы о компетенции чиновников сектора здравоохранения страны.

Пожар стал вторым в отделении лечения тяжело больных коронавирусом в иракских больницах за последние три месяца. В апреле в багдадской больнице в результате сильного пожара скончались более 80 человек. В обоих случаях предполагалось, что возгорание началось после взрыва кислородных баллонов. Большинство людей, погибших в понедельник вечером, были больными COVID-19, хотя официальные лица в провинции Ди-Кар заявили, что в госпитале Аль-Хусейн погибли, по меньше мере, и три сотрудника медицинского учреждения. В больнице хранилось большое количество кислорода для лечения пациентов с коронавирусом, однако, по непонятным причинам, значительная часть так и дошла до больных в палатах интенсивной терапии. "Изнутри не было криков, - сказал 27-летний Хайдар Хусейн, местный житель, который поспешил в больницу, чтобы попытаться помочь в ликвидации. - Больные были беспомощны. Те, кто находились внутри, отчаянно пытались дышать и не могли убежать от огня".

Эн-Насирия находится примерно в 360 километрах к юго-востоку от столицы Ирака Багдада. Больница Аль-Хусейн была создана в начале пандемии для лечения пациентов с коронавирусом, и на ее территории есть карантинные отсеки. Разгневанные жители города Эн-Насирия подожгли две полицейские машины и потребовали привлечь к ответственности руководство клиники. Как сообщает с места события корреспондент Associated Press, люди обвиняли как провинциальное правительство Дхи-Кар, где находится Эн-Насирия, так и федеральное правительство в Багдаде, за годы бесхозяйственности и пренебрежения заботой о людях.

"Вся государственная система рухнула, и кто заплатил за это? Люди внутри", - сказал Хайдар аль-Аскари, который был на месте пожара. Ранее официальные лица заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание, но не сообщили подробностей. Другой чиновник на условиях анонимности сообщил, что пожар возник после взрыва кислородного баллона.

Президент Ирака Бархам Салех обвинил в случившемся "коррупцию и бесхозяйственность" и призвал виновных к ответственности. "Катастрофа в больнице Аль-Хусейн в Ди-Кар, а до этого больницы Ибн Аль-Хатиба в Багдаде, является результатом устойчивой коррупции и бесхозяйственности, которые недооценивали жизнь иракцев и не позволяли реформировать работу учреждений", - написал Салех в сообщении в Twitter во вторник. "Необходим строгий контроль деятельности учреждений и защиты граждан", - добавил Салех.

Во время экстренного совещания во вторник премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Кадими приказал приостановить полномочия и задержать директора департамента здравоохранения в Ди-Кар, директора больницы и директора гражданской обороны провинции. Правительство начало расследование инцидента на самом высоком уровне.

Острые проблемы раздутого в количественном отношении и часто неэффективного государственного сектора Ирака часто критиковались гражданами страны, которые утверждали, что государство мало что дает населению, несмотря на огромные доходы от добычи нефти. Сцены пламени и клубов дыма, исходящих из святилища двух сгоревших больниц, дважды за три месяца, оказались символом вопиющих промахов правительства, отмечает Guardian.

С 2019 года сотни иракцев погибли в ходе насильственных протестов по всему Ираку, протестуя против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия основных услуг, включая электричество и очищенную воду. Сменявшие друг друга правительства не смогли стабилизировать страну после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году, десятилетий санкций и войны.

Хорошо финансируемый на бумаге сектор здравоохранения, как и другие учреждения, действительно оказался насквозь коррумпированным на всех уровнях управления. А всплеск случаев заболевания коронавирусом усугубил ситуацию, когда и без того перегруженные объекты, не смогли вместить всех больных смертельной инфекцией. В Ираке с начала пандемии зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев заболевания COVID-19, при этом не менее 17 тысяч человек погибли.