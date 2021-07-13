Принципиально новый истребитель РФ показали на видео

Тизер нового боевого самолета РФ. Видео: Ростех pic.twitter.com/ZJMgwlMR1W — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 13, 2021

Ростех опубликовал тизер нового боевого самолета, презентация которого состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021.

В 35-секундном ролике можно разглядеть очертания машины - она построена по классической аэродинамической схеме, - но никаких технических подробностей не сообщается. Ключевые особенности и уникальные свойства принципиально истребителя присутствуют в тизере в виде аллюзий, пояснили в Ростехе.

Судя по тому, что ролик и страница проекта доступны только на английском языке, новинка ориентирована в первую очередь на иностранных заказчиков. Возможно, речь идет об однодвигательном истребителе Сухого, о создании которого сообщалось ранее. О нем известно, что это будет сверхманевренная и малозаметная сверхзвуковая машина.