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13.07.2021,  
09:01
Текст:  Антон Валагин

Принципиально новый истребитель РФ показали на видео

Ростех опубликовал тизер нового боевого самолета, презентация которого состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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В 35-секундном ролике можно разглядеть очертания машины - она построена по классической аэродинамической схеме, - но никаких технических подробностей не сообщается. Ключевые особенности и уникальные свойства принципиально истребителя присутствуют в тизере в виде аллюзий, пояснили в Ростехе.

Судя по тому, что ролик и страница проекта доступны только на английском языке, новинка ориентирована в первую очередь на иностранных заказчиков. Возможно, речь идет об однодвигательном истребителе Сухого, о создании которого сообщалось ранее. О нем известно, что это будет сверхманевренная и малозаметная сверхзвуковая машина.

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