Ученые выявили продукты, повышающие иммунитет

Ученые из Стэнфордской школы медицины доказали, что продукты с ферментами повышают иммунитет. Специалисты провели исследование влияния ферментированных продуктов на микробиом кишечника, который, как известно, влияет на иммунную систему человека.

В эксперименте приняли участие 36 здоровых взрослых людей. Их разделили на две группы. В течение 10 недель одна группа получала на питание кефир, творог, йогурты, ферментированные овощи, кимчи, рассольные напитки и чайный гриб. Другая питалась продуктами с высоким содержанием клетчатки - цельнозерновыми кашами и хлебом, бобовыми, семенами, орехами, овощами и фруктами.

Все время эксперимента и еще четырех недель после него у участников брали анализы крови и кала. Итоги, опубликованные в журнале Cell, свидетельствуют о том, что в первой группе снизился уровень воспалительных белков, в том числе интерлейкина 6, что повлияло на стабилизацию таких заболеваний как ревматоидный артрит, диабет второго типа и хронический стресс. А во второй группе, несмотря на правильное питание, но отсутствие ферментированных продуктов, состав кишечной микробиоты остался таким же, как до эксперимента, и ни один из 19 воспалительных белков не уменьшился.

Ученые признают, что сами не ожидали такого результата: считалось, что высокое клетчатки содержание более полезно для организма. Однако для микробиоты, оказывается, клетчатка не играет решающей роли. Для увеличения микробного многообразия необходимы ферментированные продукты. "Простое изменение диеты может восполнить микробиоту", - отметил руководитель работы доктор Джастин Зонненбург. И питание, целенаправленно действующее на микробиоту, может стать средством борьбы с хроническими воспалительными заболеваниями. Работы будут продолжены с целью подтверждения результатов и распространения их в практическую плоскость. Пока же рекомендовано воздержаться от самолечения.