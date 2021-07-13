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13.07.2021 17:05
Рубрика: Власть

Пушков: ЕСПЧ не может никого заставить признавать однополые браки

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию признать однополые браки, убежден член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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13 июля на сайте ЕСПЧ опубликован пресс-релиз по постановлениям, согласно которому Россия отказами регистрировать однополые союзы нарушила статью Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни. При этом суд потребовал от России узаконить регистрацию однополых партнерств.

"ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты. Что еще раз говорит о приоритете политики по отношению к праву в современной Европе. Однако признать однополые браки этот суд никого заставить не может - ни Россию, ни даже такие страны-члены ЕС, как Венгрия и Польша", - написал Пушков в своем Telegram-канал.

По мнению сенатора, это форма давления, которая не будет иметь последствий. "Тем более, после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы", - добавил он.

Согласно поправке, к совместному ведению государства и регионов относится защита института брака как союза мужчины и женщины. А наряду с этим - защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье и для осуществления несовершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

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