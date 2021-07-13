Аварийность в Московской области снижается, но медленно

Количество погибших в ДТП в Московской области сократилось на 1,3% за первые шесть месяцев 2021 года, однако темпы снижения аварийности замедляются, отмечают эксперты. Всего на дорогах Подмосковья с января по июнь в ДТП погибло 300 человек, пострадало 2343 человека.

Следует отметить, что динамика снижения смертности при ДТП хоть и остается положительной, но замедляется. Если за первые пять месяцев текущего года на дорогах погибло людей на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в масштабе полугодия количество погибших снизилось только на 1,3%.

Кроме того, на федеральных трассах продолжает наблюдаться рост количества жертв ДТП по сравнению с другими типами дорог. За полгода погибших на 13% больше (всего 135 человек), чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной гибели при ДТП остается несоответствие скорости конкретным условиям движения, а также выезд на полосу встречного движения. К примеру, на ЦКАД с начала этого года в ДТП погибло 11 человек, 43 получили травмы, из них ранено 2 детей.

Анализируя статистические данные за период с января по июнь 2021 года, генеральный директор РОО "Союз безопасности дорожного движения" Московской области Светлана Заболоцкая отметила: "Количество смертей на дорогах стало сокращаться медленнее и это не может не тревожить. Необходимо уже сейчас принимать ряд мер для устранения этой тенденции. Так, в контексте роста разрешенных скоростей на части федеральных трасс до 130 км/ч, следует пересмотреть существующий нештрафуемый порог (+20 км/ч) в сторону его уменьшения. Поскольку, уровень сознательности наших уважаемых участников дорожного движения пока не позволяет делать вывод о их достаточной самоконтроле. Также следует активнее использовать технологии фотовидеофиксации, размещать камеры не только в местах, где уже произошли ДТП с пострадавшими, но и превентивно - на потенциальных аварийноопасных участках. Активнее нужно задействовать и метод контроля средней скорости, т.к. он высокоэффективен для "закрытия" протяженных участков дорог. Все это должно осуществляться в комплексе с профилактическими, пропагандистскими и образовательными мероприятиями в части безопасности дорожного движения, нацеленными на различные группы населения, как водителей, так и пешеходов".

Надо сказать, что Госавтоинспекция не считает необходимым отказываться от нештрафуемого порога. Он помогает снизить количество ошибочных и незаконных штрафов, особенно когда организация дорожного движения оставляет желать лучшего. Сначала необходимо убрать с дорог бессмысленные ничем не обоснованные ограничения, а потом уже думать о снижении нештрафуемого порога.

Что же касается средней скорости, то это понятие необходимо сначала прописать в Кодексе об административных правонарушениях. Любое нарушение квалифицируется местом и временем его совершения. При средней скорости невозможно достоверно установить ни то, ни другое. Поэтому суды, как правило, отменяют такие постановления. И именно по этой причине в Московской области перестали выносить штрафы за превышение средней скорости. По всей видимости, до тех пор, пока не появится этого термина в законодательстве.

Суммарное количество ДТП с пострадавшими на всех дорогах Московской области за период с января по июнь 2021 года сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1934 случая.

Самыми частыми авариями стали столкновения транспортных средств - 949 ДТП (- 4%) и наезд на пешехода - 546 ДТП (-7%).