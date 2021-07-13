Фитнес-клуб "СССР" на Новоалексеевской улице могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19

Столичный фитнес-клуб "СССР" могут закрыть из-за несоблюдения антиковидных правил. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что в ходе рейда вскрылись многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Например, часть дезинфицирующих средств оказалась просроченной, а посетители обслуживались без средств индивидуальной защиты - сотрудники находились на рабочих местах или в приспущенных масках, или вовсе без них. Тренажеры были расставлены без учета социальной дистанции, а воздух обеззараживался не в полной мере.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.