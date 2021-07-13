Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проводится в 15-й раз. Нынешним знойным летом он начался сегодня, 13 июля, и будет работать по 15 июля включительно. Место дислокации - Москва, Центральный выставочный зал "Манеж".

Название заметки продиктовано временем: от всех предыдущих форум отличается - и это естественно, - что на нем ведущей темой обсуждения станут вопросы вакцинации, диспансеризации и реабилитации в условиях пандемии СОVID-19. И эта ведущая вписывается в Центральную тему форума - "Укрепление общественного здоровья - сфера взаимной ответственности государства и граждан".

Несмотря на пандемию, несмотря на зной, для участия в форуме не только в режиме онлайн собрались практически представители всех регионов России. И не только медики. Это традиция. Традиция общественной организации "Лига здоровья нации". "Лиге" уже много лет. Но возраст над ней, похоже, не властен.

Наверное потому, что во главе этой общественной организации - всемирно известный академик, кардиохирург Лео Антонович Бокерия. "Лига" не стала однодневкой, как порой случается. Напротив, ее авторитет укрепился с годами, привлек к активным действиям во имя здоровья неравнодушных людей неравнодушных ведомств. Вот и на сей раз участники форума обсудят вопросы межведомственного взаимодействия по укреплению общественного здоровья, подведут итоги полутора лет работы в условиях пандемии.

Впрочем, судите сами. Наберитесь терпения и решите для себя, какая из предложенных тем вас заинтересует более других. Итак, темы. Последствия эпидемии коронавирусной инфекции. Постковидный синдром. Совместные действия для повышения уровня охвата вакцинацией и сохранения здоровья трудоспособного населения. Комплексная реабилитация и восстановление здоровья граждан после COVID-19. Особенности применения телемедицинских технологий в реабилитации больных с COVID-19. ВИЧ-инфекция и COVID19. Цифровая трансформация диагностики, влияние цифровизации на повышение качества и доступности медицинской помощи. Средства связи для телемедицины. Внедрение системы углубленной диспансеризации. Репродуктивное здоровье и активное долголетие. Меры профилактики инфекционных заболеваний…

Перечислены не все темы. Тем более, что форум еще притягивает внимание своей уникальной выставкой "Здоровье для всех". Представленные на ней экспонаты дарят надежду на то, что завтра станет больше возможностей улучшить качество жизни. Вот, например, экспонат по имени "Робин". Это умный помощник для незрячих. Он позволяет людям с нарушениями зрения, слепым и слепоглухим ориентироваться на улице и в помещении. Помогает понимать происходящую вокруг обстановку. "Робин" умеет распознавать предметы. Рассчитывать расстояние до них, определять препятствия и лица людей. Результаты распознавания передаются пользователю через подключаемые к устройству наушники. "Робин" предупреждает о препятствиях при помощи вибросигналов. "Робин" можно использовать вместе с обычной белой тростью. Он прост в использовании и не требует длительного обучения. Инновационность устройства в использовании алгоритмов искусственного интеллекта.

Еще одно имя на выставке. Устройство для распознавания речи "Чарли". "Чарли" создан специально для общения с людьми с нарушениями слуха и слепоглухими. "Чарли" распознает устную речь говорящего и превращает ее в текст, который можно вывести на экран монитора, смартфона, планшета или на специальный веб-сайт. "Чарли" - единственный в мире гаджет, который позволяет общаться со слепоглухими людьми посредством подключения дисплея Брайля. "Чарли" позволяет решить вопрос общения с глухими людьми "под ключ". Благодаря концепции "все в одном", клиентам достаточно просто включить устройство, После этого они могут общаться с глухими и слепоглухими. И тут инновационность устройства заключается в использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Всего же на выставке экспозиции 53 участников. Это 11 федеральных министерств и ведомств, 16 регионов, 26 бизнес-структур и общественных объединений.

А еще внимание! Посетители форума смогут получить анонимно и бесплатно консультации у специалистов-наркологов по вопросам выявления медико-генетической предрасположенности к наркологическим расстройствам, оказания специализированной помощи для родственников больных наркологического профиля. А специалисты Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом проведут консультации по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Москве.

Форум по праву стал воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного здоровью пространства, позволяющего каждому из нас делать выбор в пользу здорового образа жизни.