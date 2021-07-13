Как коммерческие клиники наживаются на ПЦР-тестировании

В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это зачастую недешевое. У многих россиян возникает резонный вопрос: насколько обоснованна цена ПЦР-тестирования?

Расчет стоимости любого анализа делается по аналогии с ресторанным блюдом - по технологической карте. В ней учитываются количество реагентов и сопутствующих материалов (дистиллированная вода, средство для промывки, микропробирки...). В компаниях со специализацией на лабораторных анализах технологические карты считают очень тщательно. В государственных же клиниках или комплексных клиниках с собственными лабораториями себестоимость анализов могут определять неточно.

По нашим данным, стоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части может составлять сегодня от 170 до 350 рублей. Но подчеркну: это только лабораторная часть. Она может меняться в соответствии с конкретными технологическими картами и затратами лаборатории. Так, например, от объема закупок зависит цена тех или иных расходных материалов. При этом себестоимость самого ПЦР-тестирования редко существенно влияет на себестоимость всей услуги. В стандартной ситуации на лабораторную часть ПЦР-тестирования на ковид приходится около 20-25 процентов конечной стоимости.

Однако себестоимость услуги включает еще ряд обязательных параметров в зависимости от финансовой модели организации. Это сложный расчет. Помимо прямых расходов у лабораторий много накладных затрат: курьеры, бухгалтерия, оборудование, электричество, специализированное ПО, оргтехника и многое другое. Цифровизация лабораторий - большая часть расходов, про которую часто забывают (или на которой экономят). Существенных денег стоит утилизация биоматериалов и медицинских отходов. В период пандемии коронавируса затраты у лабораторий серьезно возросли из-за повышения цен и дефицита некоторых материалов, появились новые статьи расходов: огромное количество перчаток, масок, СИЗы, антисептики.

Во многих коммерческих клиниках цены действительно завышены

Впрочем, это действительно не всегда оправдывает высокие цены. Лаборатории старого уклада подчас много тратят на не самую оптимальную логистику, простаивающий в отделениях штат и дорогую аренду помещений. Экономить мешает и слабая цифровизация процессов. Все еще можно встретить компании, где данные хранят на бумажных бланках и переносят в МИС вручную. Для этого нанимают дополнительных сотрудников, а расходы на них отражаются на себестоимости услуг. То, что процессы не оптимизированы, приводит к огромным накладным затратам и повышению наценки на все анализы.

К слову, во многих коммерческих клиниках цены действительно завышены. Когда ПЦР-тест стоит 3,5-5 тысяч рублей, речь идет не о рыночной надбавке, продиктованной экономикой предприятия, а о желании краткосрочно заработать на тех, кому тест нужен во время пикового спроса.

В среднем рентабельность услуги по ПЦР-тестированию можно оценивать на уровне 10-20 процентов у лабораторий и 40-50 процентов у частных клиник. Многие коммерческие лаборатории стараются держать цены на минимальном уровне, ищут способы их снизить. Например, ряд компаний предлагает самостоятельный забор пробы на коронавирус. Курьер привозит клиенту набор для взятия ПЦР-теста, медсестра при этом не нужна - значит, можно уменьшить себестоимость услуги и конечную цену. Продуманные логистика и маршрутизация позволяют экономить на доставке и предлагать клиентам бесплатный выезд.