Какую работу предлагают на лето студентам

Количество вакансий для молодежи без опыта в столице Черноземья за год выросло в пять раз. Такие данные приводит "Авито Работа" в исследовании, проведенном для "РГ". Прошлым летом на фоне шока от антивирусных ограничений предприятия публиковали не так много предложений о подработке. Сейчас экономика адаптировалась к новой реальности, и у студентов колледжей и вузов появился неплохой выбор.

В частности, с наступлением тепла в Воронеже открылись летние веранды ресторанов и кафе. Соответственно выросло число вакансий для официантов. Помимо бонусов в виде возможных чаевых, в этой сфере можно рассчитывать на оплачиваемую стажировку, бесплатное питание, ежедневные выплаты или почасовые ставки (от 140 рублей). За месяц без учета чаевых официант в Воронеже заработает 25-33 тысячи рублей. Такая работа хороша тем, что позволяет выстроить удобный график, получить новые навыки "в бою", не тратиться на обеды и добиваться карьерного роста. Но подойдет она явно не всем. Официанту нужны выносливость (целый день на ногах!), стрессоустойчивость и выдержка. Кроме того, на корпоративном питании немудрено и поправиться.

Те, кому хочется провести лето на свежем воздухе и проветрить голову, могут отправиться в село на сбор урожая. В июне пошла земляника, поспевают малина, смородина, вишня, яблоки... Сезонным работникам предлагают вахтовый график с выплатами два раза в месяц. Для тех, кому ближе работа с животными, есть варианты на фермах - с проживанием и зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц. Физическая нагрузка здесь будет покруче, чем в спортзале, вдобавок на сборе ягод и фруктов придется работать в жару под палящим солнцем. Зато в качестве бонуса некоторые работодатели могут продать вам свою продукцию по низкой цене.

Масса вакансий открыта для продавцов. Сезонные предложения нередко связаны с обслуживанием точек под открытым небом - с мороженым, сладкой ватой, воздушными шариками... Сеть супермаркетов "Магнит" ждет кассиров, в том числе готовых выходить в ночную смену. Им предоставляют униформу, гарантируют обучение и соцпакет. "При работе с продуктами питания часто требуют медицинскую книжку, но с ее оформлением помогает, как правило, работодатель, - отметили в аналитической службе сервиса. - Ориентировочный заработок продавца в месяц - 24-29 тысяч рублей. Есть и почасовые ставки". Работа в продажах посменная, возможен карьерный рост. Однако она довольно монотонная и утомительная, предполагает материальную ответственность и постоянное общение с массой случайных людей.

Сезонные предложения нередко связаны с обслуживанием точек под открытым небом - с мороженым, сладкой ватой, воздушными шариками

По мере роста популярности онлайн-шопинга увеличивается спрос на курьеров - пеших, на велосипедах и самокатах, с собственным автотранспортом... Крупные агрегаторы позволяют выбрать тип товара, который вы будете доставлять (документы, мелкогабаритные грузы, еда), и даже район. Автокурьерам обещают до 7900 рублей в сутки, пешим разносчикам в "Яндекс.Еде" - оплату по часам (при наличии заказов - в среднем 190-220 рублей) или до 2500 рублей за смену. Есть вероятность, что клиент оставит чаевые. Но не исключено, что и обругает... Такие вакансии подойдут тем, кто умеет и любит работать на скорость, подолгу бывать на улице, изучать город. График и географию перемещений можно настроить под себя. Однако если в вашу смену случится сорокаградусная жара или тропический ливень, отсидеться дома не получится. Кроме того, в некоторых компаниях предусмотрены серьезные штрафы за опоздания.

Домоседы или те, кто ограничен в мобильности по объективным причинам, могут устроиться операторами в кол-центр. Часть работодателей не настаивает на присутствии сотрудников в офисе. Новичков обучат, предоставят скрипты для беседы. Для воронежцев вакансии есть в кол-центрах банков, страховых компаний, интернет-магазинов. Приложив усилия, можно заработать около 33 тысяч рублей в месяц. Среди плюсов такой работы - гибкий график. В ряде вакансий предусмотрена сдельная оплата с процентом - то есть теоретически потолка для дохода нет. Однако работа сидячая и неблагодарная: придется много говорить и терпеть, в том числе хамскую реакцию собеседников. Для некоторых позиций необходимо основательное обучение. Карьеры в кол-центрах, как правило, не построишь.

- У нас постоянно публикуются вакансии для работников массовых специальностей. Такие варианты позволяют студентам трудоустроиться быстро и просто. Связаться с работодателем можно по телефону или в чате - не придется даже тратить время на составление резюме, - отметил руководитель по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.