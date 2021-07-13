Легендарный РАМТ отмечает 100-летний юбилей

Во вторник, 13 июля, Российский академический молодежный театр (РАМТ) отмечает вековой юбилей. Созданный в 1921 году юной Наталией Сац Московский театр для детей дважды менял свое название, но никогда - своего предназначения: объединять лучшие творческие силы для создания детского, а позже - и взрослого репертуара. В день своего столетия РАМТ открыл выставку на Никитском бульваре, посвященную авторам, режиссерам, художникам, композиторам, актерам, которые все эти годы создавали один из первых профессиональных театров для детей.

"Мы стремимся к тому, чтобы театр этот был, оставался прежде всего живым во всех точках зрения. И с точки зрения контекста, и с точки зрения содержания, и с точки зрения всех наших поисков. Именно так мы работаем уже довольно долгое время", - рассказал художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в театр всегда приходила большая драматургия. "Это вообще в традициях этого театра, как тогда при Кнебеле, Эфросе появился Сергей Розов, еще до него появился Сергей Михалков, уже в наше время пришел Сергей Шекочихин. Последний период - это наша дружба со Стоппардом, который считает нас своим другом и своим театром", - отметил Бородин.

О будущих премьерах РАМТа рассказала директор театра Софья Апфельбаум. На осень 2021 года запланированы премьеры спектаклей малой формы по пьесам из репертуара МХАТ-II и Центрального детского театра: Владимир Богатырев представит "В добрый час!" Виктора Розова, Александр Пономарев выпустит "Левшу" Николая Лескова.

На открытии выставки, посвященной юбилею РАМТа, Алексей Бородин пошутил, что день рождения театр отмечает 13 июля, когда сезон уже закрыт. "Зато появилась возможность сделать выставку на Никитском бульваре. Мы решили, что, с одной стороны, будет начало истории театра, а с другой - уже новые спектакли и артисты. Показываем, какие актеры здесь были и какие есть" - сказал он журналистам.

На фотополотнах - корифеи ЦДТ Клавдия Коренева, Иван Воронов, Валентина Сперантова, Михаил Андросов, Евгений Перов и Маргарита Куприянова. В своих первых ролях - Олег Ефремов, Лев Дуров и Ирина Муравьева, Евгений Дворжецкий и Алексей Веселкин, Чулпан Хаматова, Петр Красилов и Нелли Уварова.

Здесь же сцены из спектаклей "Жемчужина Адальмины", которым открылся Московский театр для детей, и "Золотой ключик". Кстати, Алексей Толстой написал пьесу по личной просьбе Наталии Сац и сам прочел ее актерам. Список легендарных постановок можно продолжить: "В добрый час!" в постановке Анатолия Эфроса, одна из первых работ Петра Фоменко "Король Матиуш Первый", гремевшие на всю Москву "Ловушка номер 46, рост второй" по пьесе Юрия Щекочихина, "Эраст Фандорин" Бориса Акунина и "Берег утопии" Тома Стоппарда.

Не забыли и о современных хитах: "Сын" режиссера Юрия Бутусова, "Ромео и Джульетта" в постановке Егора Перегудова, "Горе от ума", "Нюрнберг" и "Алые паруса" - от Алексея Бородина.

Экспозиция будет открыта для посетителей до конца августа.

Тем временем

Вышла в свет книга "ЦДТ-РАМТ. 1921-2021. 100 лет - 100 событий". Юбилейное 500-страничное издание представляет собой путешествие по вековой истории театра, дневник памяти в спектаклях, событиях и людях, которые посвятили свою жизнь или начинали творческий путь в ЦДТ-РАМТе. С одной стороны - это важный исторический документ, аналитические статьи ведущих театроведов, с другой - увлекательный "семейный альбом". "Мы договорились не позволить себе озябнуть от монументально-гранитного холода, исходящего из надписи "100 лет", но прочувствовать обаяние, загадку и интригу, которые заключены в самом по себе числе "100"…", - отметил редактор книги Дмитрий Трубочкин.

Еще одна уникальная книга посвящена 200-летней истории здания на Театральной площади. "Москва, Театральная площадь, 2: история здания и его героев" - это первая монография, посвященная особняку на Театральной площади. Здание, в котором собирался Артистический кружок А.Н. Островского, работали известные дореволюционные антрепренеры М. Лентовский, С. Зимин, К. Незлобин, располагался Новый Императорский театр, а с 1924 по 1936 год - Московский Художественный театр-Второй, в 2021 году отмечает свое 200-летие.