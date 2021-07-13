Липецким студентам помогут открыть свое дело по соцконтракту

Примечательно, что студенты уже попытались приносить в органы соцзащиты необходимые документы и заявления. Однако в ответ слышали отказы. Но юные липчане мириться с этим не стали. Одна из студенток даже пробилась на прием к губернатору, обрисовала там ситуацию и посетовала на несправедливость: и рады бы трудиться параллельно с учебой, но стартового капитала нет, а для того, чтобы его заработать, понадобится много времени...
И вот на недавней своей сессии Липецкий облсовет утвердил поправки в региональный закон "О государственной социальной помощи". Теперь его положения разрешают студентам, в том числе очникам, претендовать на средства социального контракта.
- Студенты во все времена параллельно с обучением стремились подработать, - напомнил спикер областного совета Павел Путилин. - Соцконтракт - это отлично показавший себя инструмент. С его помощью можно работать, что называется, на себя.
Несмотря на существенные бюджетные затраты, в регионе пошли на эту соцподдержку.