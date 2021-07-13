Липецким студентам помогут открыть свое дело по соцконтракту

Студенты липецких вузов и ссузов смогут начать свой бизнес задолго до получения диплома: стартовый капитал им теперь обеспечит региональная казна. Желающим открыть собственное дело предоставят возможность получить 250 тысяч рублей в рамках соцконтракта, а тем, кто мечтает о личном подсобном хозяйстве, могут выдать 100 тысяч рублей.

Примечательно, что студенты уже попытались приносить в органы соцзащиты необходимые документы и заявления. Однако в ответ слышали отказы. Но юные липчане мириться с этим не стали. Одна из студенток даже пробилась на прием к губернатору, обрисовала там ситуацию и посетовала на несправедливость: и рады бы трудиться параллельно с учебой, но стартового капитала нет, а для того, чтобы его заработать, понадобится много времени...

И вот на недавней своей сессии Липецкий облсовет утвердил поправки в региональный закон "О государственной социальной помощи". Теперь его положения разрешают студентам, в том числе очникам, претендовать на средства социального контракта.

- Студенты во все времена параллельно с обучением стремились подработать, - напомнил спикер областного совета Павел Путилин. - Соцконтракт - это отлично показавший себя инструмент. С его помощью можно работать, что называется, на себя.

Несмотря на существенные бюджетные затраты, в регионе пошли на эту соцподдержку.