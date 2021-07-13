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13.07.2021 11:22
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира

Текст: Любовь Проценко

Второй раз с 2017 года российская столица вышла в финал рейтинга Intelligent Community Awards. В него попадают города, которые могут быть примером передового опыта в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости. Престижный международный рейтинг ежегодно составляет организация Intelligent Community Forum (ICF, США).

Сергунина: Москва финансово поддержит инновационные межотраслевые кластеры

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "На первом этапе, который проходил в феврале этого года, был отобран 21 город из восьми стран мира. На втором - международная группа независимых экспертов выделила семь финалистов. Наряду с Москвой в их число вошли города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии. Обладатель премии Intelligent Community Awards будет объявлен осенью".

Жюри конкурса оценивало не только то, как развита городская инфраструктура, но и как эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. В области развития широкополосного доступа в интернет Москва представила проект городской сети Wi-Fi. В него входят более 21 тысячи точек доступа к бесплатному интернету, а также зоны пилотирования 5G, запущенные совместно с операторами связи для изучения применения технологий связи пятого поколения.

"Благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число умных городов по версии Smart 21 и во второй - в топ-7 Smart Communities. Это, безусловно, свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными специалистами", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В сфере формирования высококвалифицированных кадров в Москве были отмечены образовательные проекты правительства Москвы. Они посвящены предпрофессиональному образованию, в рамках которого в московских школах созданы различные профильные классы, и добровольному квалификационному экзамену. Его организовывают совместно с корпоративными партнерами для оценки и отбора студентов по требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства.

В качестве важных инициатив был представлен также проект центра занятости населения "Моя карьера". Здесь жители могут получить содействие в поиске подходящих вакансий, консультацию профессионального карьерного эксперта, психологическую поддержку, а также стать участником полезных для трудоустройства тренингов и вебинаров. Особое внимание в центре уделяется самым уязвимым категориям на рынке труда: женщинам с детьми, молодежи, соискателям предпенсионного возраста, людям с инвалидностью, малоимущим семьям.

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