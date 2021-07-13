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13.07.2021 11:53
Рубрика: Власть

Оперштаб: 71% госслужащих правительства Москвы вакцинирован от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Пример ответственного отношения к выполнению постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве показали сотрудники предприятий сферы услуг, госслужащие и работники организаций, подведомственных органам власти. Напомню, этим документом организации и предприятия Москвы должны до 15 июля вакцинировать 60 процентов своих сотрудников. 71% госслужащих правительства Москвы уже сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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"Сотрудники правительства Москвы начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе. Мы понимаем всю важность создания коллективного иммунитета в городе. Таким образом прививку от COVID-19 сделал уже 71% госслужащих столичного правительства. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых. Наша общая задача - сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковид, а весь город. Чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло", - рассказала Ракова.

Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. При возникновении вопросов работодателям предлагается позвонить на "горячую линию" по телефону: +7 (495) 197-97-77. Она работает круглосуточно. Напомним, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

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