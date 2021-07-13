Почему в России сложилось полимерное неравенство

Производство базовых полимеров в РФ развивается опережающими темпами, но эти материалы во многом идут мимо отечественных переработчиков - за границу. Конкуренция приводит к росту цен на сырье, конечная продукция тоже дорожает. При этом страна активно импортирует простые изделия из пластика. Почему сложилось полимерное неравенство и как его преодолеть, "РГ" узнала у экспертов отрасли.

Сальдо не радует

По данным Союза переработчиков пластмасс, в прошлом году в России выпустили 7,6 миллиона тонн базовых полимеров, а переработали в готовые изделия - менее 4,7 миллиона. Четверть нашего сырья ушла на экспорт. Недостающий для внутренних нужд объем первичных полимеров (1,4 миллиона тонн) ввезли из-за рубежа.

- Если кратко, то устойчивый рост производства базового сырья приводит к профициту полимеров внутри России. А наши переработчики имеют дефицит сырья и проблемы с рентабельностью. Поставляя базовые полимеры на экспорт, мы обеспечиваем зарубежные страны дешевым сырьем. Потом отечественные пластмассы возвращаются в РФ в виде совсем недешевых изделий, - сообщил председатель Союза, директор по науке и развитию научно-производственного предприятия "Полипластик" Михаил Кацевман на недавнем заседании комиссии РСПП по химической промышленности и совета Союза химиков.

Сегодня привозная продукция занимает более 20 процентов российского рынка готовых изделий из полимеров. В количественном выражении это 1,3 миллиона тонн. В денежном - примерно четыре миллиарда долларов в год (объем импорта в период 2017-2020 годов достиг 25 миллиардов).

За рубежом мы, как правило, покупаем вовсе не уникальные, сложные в производстве полимерные товары. Почти треть импорта - пленка, 15 процентов - листовой пластик, 10 - канцтовары и фурнитура из пластмассы. Остальные категории готовых изделий более узкие, доля каждой не превышает одного процента. Речь о трубах, шлангах и фитингах, самоклеящихся листах и пленках, ваннах и раковинах, строительных деталях, покрытиях для стен и потолка, пробках и крышках. В относительно небольших объемах ввозятся пластиковые бутылки, флаконы, посуда, приборы.

Экспорт российских полимеров и изделий из них оценивается в 1,025 миллиарда долларов в год. Импорт тянет уже на 3,8 миллиарда.

"Малыши" теряются

Михаил Кацевман призвал ориентироваться на опыт стран, которые делают ставку на переработку пластиков и полимеров. Так, Турция экспортирует до двух миллионов тонн готовых изделий в год, постепенно закрепляя за собой статус одного из крупнейших полимерных хабов. Аналогичную политику ведут Польша и Китай.

Однако быстро наращивать переработку пластиков в России мешает чувствительность отрасли к колебаниям рынка, даже незначительным. Почти четверть сырья (около миллиона тонн в год) здесь используют малые и сверхмалые предприятия. Для них удорожание сырья оборачивается большими убытками, а то и банкротством. Немногим больше - 28 процентов базовых полимеров, или 1,2 миллиона тонн, - обрабатывают крупные игроки. Оставшаяся половина нагрузки, соответственно, ложится на средние компании.

Всего в сфере переработки пластмасс, по подсчетам отраслевого союза, занято 9600 предприятий. Это те, кто не просто существует на бумаге и сдает нулевые балансы, а реально работает. Статистику собирали вручную по данным ФНС, ИАС и информационно-аналитической системы сервиса проверки контрагентов Seldom Basic за 2020 год.

Эксперты отмечают, что в нестабильном положении находятся и средние, и крупные переработчики. Это связано опять же с серьезной зависимостью отрасли от импорта. По сырью уровень зависимости от внешних поставок может составлять от 30 до 70 процентов: базовые полимеры, напомним, частично закупаются за рубежом, добавки к ним в основном импортные. Цены на сырье российского производства определяются мировой конъюнктурой на все 100. До 90 процентов основного и вспомогательного оборудования, ПО, приборов для испытаний, запчастей закупается за рубежом. Там же изготавливается 60-80 процентов оснастки и периферийного оборудования. Поэтому все колебания международной экономики неминуемо влияют на переработку полимеров в России.

Привозная продукция занимает более 20 процентов рынка готовых изделий из полимеров

- Россия стала чистым экспортером двух базовых видов полимеров, при этом потребление сырья внутри страны уменьшилось на 13 процентов, - констатировал президент Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко. - Низкий уровень прибыли порождает непредсказуемость для большинства предприятий-переработчиков.

Разрыв будет расти?

По прогнозам, полимерное неравенство в ближайшие годы усилится. В 2020-м объем переработки внутри страны составлял около 62 процентов от объема произведенного сырья. К концу 2025-го показатель может снизиться до 57, а то и до 44 процентов. Аналитики разнятся в оценках суммарного выпуска базовых полимеров, предполагая, что он вырастет до 14 или даже 18 миллионов тонн в год. Но относительно переработки мнение четкое: в лучшем случае она достигнет восьми миллионов тонн.

Сегодня отрасль не защищена ни внутренними законами, ни компетенциями специалистов, отметил Михаил Кацевман. Повысить ее эффективность и уйти от сырьевой модели можно только с помощью диверсифицированной регуляторной базы.

Конкретные предложения уже обсуждаются с федеральными чиновниками. В частности, идет разговор о государственном стимулировании спроса на полимерное сырье внутри страны, продаже хотя бы 10 процентов базовых полимеров через биржу, поддержке экспорта конечных изделий. Необходимо доработать нормы технического регулирования и стандартизации. Это будет на руку как малому бизнесу, так и лидерам отрасли, поможет ускорить процессы локализации.

Замещение импорта уже активно идет в производстве бытовой техники и автопроме. Там доля отечественных материалов доходит до 75 процентов, пояснили "РГ" в Союзе переработчиков пластмасс: "В прошлом году перешел на российский пластик для части автомобильных деталей даже Hyundai, который раньше поставлял сырье для отливки из-за границы. Один из ведущих компаундеров в РФ замещает импорт во многих базовых отраслях полимерной промышленности на уровне от 28 до 75 процентов. В некоторых секторах, например в производстве электротехники, локализация пока в зачаточном состоянии. Элементная база закупается в основном в Китае, Турции и Европе, и часто - вместе с полимерными изделиями и материалами. А тех производителей, которые все же имеют оборудование, чтобы выпускать полимерные детали для электротехники, сдерживают импортозависимость, волатильность цен и последствия шока, вызванного резким удорожанием полимеров в первом квартале 2021 года".

Отходы в цене

Как ранее писала "РГ", рост цен на базовое сырье заставил многих переработчиков присмотреться к более дешевому вторичному пластику. Его стоимость ранее не зависела напрямую от стоимости первичных полимеров. Но в конце 2020 - 2021-м все смешалось.

- Общий дефицит сырья вызвал экономически не оправданный рост цен. Тонна вторичного ПЭТ (в России идет в основном на полимерное волокно, упаковку, лист) в мае стоила от 48 до 53 тысяч рублей. Тогда как 10 месяцев назад ее стоимость не превышала 23 тысяч. Все поставщики перешли на предоплату, часто просят наличный расчет. Рециклеры выстроились к ним на поклон... Дробленый полиэтилен низкого давления (канистры) стал стоить 55 рублей с НДС за килограмм - год назад столько брали за первичку, - рассказал на отраслевом форуме президент Всероссийской ассоциации переработчиков вторичных пластмасс "РусВторПласт" Константин Рзаев.

В игру включился крупный бизнес - структуры "СИБУРа" и "Росатома", региональные операторы по обращению с ТКО (к примеру, в Брянской и Белгородской областях). Многие стали покупать вторсырье у коллег, чтобы дозагрузить мощности по переработке. Пластик, отобранный из мусора перед захоронением на полигоне, плохого качества. Технология сортировки примитивная, очистных сооружений нет. Но выбирать зачастую не приходится. Более качественные вторичные полимеры собирают в распредцентрах федеральных торговых сетей.

- В ближайшие два-три года будет идти борьба за вторсырье с перспективой укрупнения рынка. Выиграют те, кто лучше вовлечет людей и организации в раздельный сбор отходов, лучше выстроит заготовку и сортировку сырья, применит ноу-хау в технологиях переработки. Преимущество получат игроки, которые интегрированы в производство продукции следующих переделов, - подчеркнул эксперт.

Переработчики думают над системой сбора пластиковых отходов, которые не попадают в сферу влияния регоператоров по ТКО (например, биг-бэгов). У людей появляется выбор: бросить накопившиеся дома ПЭТ-бутылки в контейнер во дворе бесплатно или отнести в специальный пункт приема и выручить небольшую сумму. Есть пилотные проекты по приему и переработке полипропиленовой упаковки (лотки, ведерки, бутылочки) и гибкой упаковки (например, от чипсов), рассказал президент "РусВторПласта". Главное испытание - многослойная упаковка: объем невелик, сырье грязное. Но технология превращения его в гранулу также отрабатывается - пока в порядке эксперимента.

На фоне ужесточения экологического законодательства рециклинг отходов будет активно развиваться, добавил Рзаев:

- Спрос на продукцию из вторсырья растет, и это не только пиар, а реальное изменение технологии. Международные компании, такие как Coca-Cola, берут обязательства собирать и перерабатывать упаковку, увеличивать в ней долю вторичного сырья. Ритейлеры вроде X5 Retail Group и "Магнита", которые еще два-три года назад ориентировались главным образом на цену, выработали для ключевых поставщиков гайдлайны по экологической безопасности товаров. Если крупнейшие брендхолдеры продолжат двигаться в том же направлении, отрасль переработки вторичных полимеров получит мощный импульс.