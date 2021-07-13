Предприятия Черноземья активно реализуют программу импортозамещения

Показатели несырьевого экспорта в России демонстрируют уверенный рост. Однако так ли независимы отечественные производители от заграничных материалов, технологий и оборудования? Что нужно сделать, чтобы укрепить позиции на рынке? На эти вопросы ответили эксперты из нескольких регионов Черноземья на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Все свое

Белгородская промышленность сегодня показывает пример интеграции производителей оборудования и предприятий, которым оно необходимо. Хлебопекарные мощности, фильтры для аквакультуры, запасные части для автомобилей, системы видеофиксации на дорогах и многое другое производится и используется здесь же. Впрочем, белгородским рынком они давно не ограничиваются.

- Мы завоевали 32 страны - Латинскую Америку, Азию... И во всем, что касается развития, мы самодостаточны, - отметил глава предприятия по производству аквафильтров Павел Литовка.

Павел Литовка уверен, что конкурентоспособное производство само найдет дорогу к успеху. Так, к примеру, оборудование завода поставляется даже туда, где производят и собственные фильтрующие установки.

Завод "Белэнергомаш - БЗЭМ", который производит котельное оборудование, а также трубопроводы для атомных и тепловых станций, - еще один пример успешной интеграции как внутри России, так и за ее пределами. Примерно 30 процентов продукции уходит за рубеж, чтобы в тех странах, где возводят электростанции по российским проектам, использовать для них российские детали. Помимо этого продукция предприятия востребована при строительстве заводов по производству сжиженного природного газа, предприятий металлургии, которые активно переходят на зеленые технологии. Модернизация - которая, к слову, прошла не без государственной поддержки - позволяет заводу оставаться конкурентоспособным далеко за пределами отечественного рынка.

Звон металла

Эксперты констатируют, что импортозамещение в ряде отраслей уже произошло. Но и там, где российские производители еще зависят от зарубежного партнерства, стремление минимизировать влияние внешних производителей очевидно. Так, Шебекинский машиностроительный завод, который выпускает оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности, нуждается в металлах особого качества.

- Зернистость - тот критерий, который вынуждает нас покупать металл за рубежом, - отмечает гендиректор предприятия Денис Минькин.

"У нас порой директор предприятия не знает, что производит сосед, и покупает за рубежом тот продукт, который выпускают рядом"

На встрече с главой Минпромторга эту проблему обсудили, и Денис Мантуров отметил, что в ее решении нуждаются не только белгородцы. Поэтому над технологией обработки металлов, которые после станут сырьем для производителей хлебопекарного оборудования, уже работают. Министр подчеркнул, что именно благодаря таким предприятиям, как Шебекинский завод, доля иностранного оборудования в отрасли хлебопечения с каждым годом уменьшается. И этот тренд вполне логичен: хлебопеки постепенно обновляют мощности. Закупать оборудование за рубежом сегодня рискованно. Во-первых, колебания валютного курса не прибавляют оптимизма и делают инвестиции дороже, во-вторых, обслуживание, запасные части и прочее сопровождение легче получить у российских партнеров. Так что импортозамещение в отрасли набирает обороты.

В похожей ситуации и белгородский завод "Промзапчасть": ему нужны профильные трубы, которых не найти в России. И хотя директору предприятия уже попеняли: мол, плохо искали, если не нашли, - чиновники Минпромторга подтвердили, что нужную им продукцию у нас действительно не производят: спрос невелик.

- Но если ее не производить, то спроса и не будет, - заметил на это директор предприятия Сергей Воронин. - Вот мы вынуждены покупать за рубежом.

И чиновники, и предприниматели признают: получается замкнутый круг. Одни не производят ту или иную продукцию, потому что нет большого спроса, а те, кому она необходима, пока приобретают ее за границей, причем втридорога. От последнего страдают потребители оборудования, а вслед за ними и покупатели их продукции. Этот круг пообещали разорвать, наладив коммуникацию между производителями.

- Ни для кого не секрет, что у нас порой директор предприятия не знает, что производит сосед, и покупает за рубежом тот продукт, который выпустили из российских деталей или сырья, - отметил Денис Мантуров. - Конечно, такого быть не должно.

Внутренняя кооперация

По сути, профильное министерство выступает интегратором для производственников из разных регионов. Делает все возможное, чтобы потребители металла и его производители, переработчики стали ближе друг к другу. Так, глава предприятия по выпуску "умных" видеокамер Федор Жерновой отметил, что некоторые комплектующие и рады бы приобретать в России, но их не выпускают в нужном формате. Между тем тот программно-аппаратный комплекс, который производят белгородцы, востребован не только в домашнем регионе.

- Наши камеры не просто фиксируют обстановку на дорогах, - рассказал Федор Жерновой. - Они определяют нарушения, анализируют их количество, характер и предоставляют результаты этого анализа.

Компании нужны линзы для камер, которые бы сделали продукцию более доступной для отечественного покупателя и, возможно, еще более качественной. Денис Мантуров дал руководителю координаты завода, сотрудничество с которым позволит белгородским производителям выйти на новый уровень.

Задачу создать промышленную кооперацию ставят перед собой и промышленники других регионов. Так, в Орловской области в ТОСЭР Мценск переезжает производитель энергетического и компрессорного оборудования группа компаний "Энергопроф". Пока одна площадка компании базируется в Подмосковье, вторая - в курском Курчатове, но преференции на орловской территории опережающего развития стали для инвестора решающим фактором.

Как отмечает глава Корпорации развития Орловской области Николай Шин, для региона важно, что компанию здесь сразу окружат потенциальные клиенты.

- Оборудование, которое производят коллеги из "Энергопрофа", объективно нужно всем нашим нынешним и будущим резидентам, - констатирует он. - Это компрессорные станции, энергосервисное оборудование, энергетические установки - то есть все, что востребовано и малыми, и большими предприятиями. Возможна такая внутренняя кооперация. Стратегически мы планируем сделать кластер на базе "Энергопрофа".

Он также добавил, что такая интеграция даст возможности для дополнительных преференций уже на уровне Минпромторга.

В Курской области, где ждут одобрения заявки о создании особой экономической зоны, тоже работают над созданием промышленной кооперации. Глава региона Роман Старовойт уточнил, что потенциальный якорный резидент ОЭЗ уже инвестирует средства в производство горячебрикетированного железа.

- Оно же, в свою очередь, должно стать сырьем для производства электростали, которое, мы надеемся, будет располагаться здесь же, - отметил курский губернатор.

И промышленники, и чиновники считают, что такая кооперация не просто способ снизить издержки на логистику, но и прекрасная возможность для выпуска продукции с высокой маржинальной стоимостью. А уже это - залог будущего экономического роста.