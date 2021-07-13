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13.07.2021 08:17
Рубрика: Экономика

Сергунина: Москва финансово поддержит инновационные межотраслевые кластеры

Текст: Любовь Проценко
Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК), которые совместными усилиями создают масштабные, ресурсозатратные, высокотехнологичные разработки. Заявления принимают до 30 июля.

Грант для межотраслевых кластеров ввели в этом году. Согласно требованиям, над проектом должны работать консорциумы, включающие от двух до пяти участников МИК.

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"Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях - от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок", - объясняет заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На средства нового гранта можно возместить вложения в реконструкцию и ремонт площадки, на которой ведется работа над технологичным проектом. Это может быть лаборатория, производственный или иной объект капитального строительства. Если планируется расширить площадь, город поможет с финансированием строительства или покупкой нового здания. А тем, кто применяет инновации, компенсирует расходы на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, а также результатов интеллектуальной деятельности или прав на них.

Возмещению подлежат до 25 процентов затрат на проект, но не более 200 миллионов рублей в год, или суммарно не более 600 миллионов рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Центрального банка России.

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Финансовая поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты. Выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 года. Подать заявку на получение гранта можно на сайте Московского инновационного кластера.

"Межотраслевые кластеры позволяют московским и региональным компаниям совместно создавать и развивать масштабные инновационные проекты. Благодаря им предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и подходящие площадки для испытаний. Всего в рамках Московского инновационного кластера действует десять межотраслевых объединений. В них входит более 460 организаций, работающих в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Узнать подробнее и подать заявку на участие можно на портале МИК.

У участников кластера, которые реализуют комплексные инновационные проекты самостоятельно, тоже есть возможность получить грант. Он покрывает до 15 процентов затрат на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий. Максимальная сумма поддержки - не более 600 миллионов рублей за три года. Прием заявок продолжается до 30 июля.

Справка "РГ"

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленными предприятиями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В состав кластера входит более 21 тысячи организаций. Им доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для создания и масштабирования технологичных проектов. Курирует кластер столичный департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий.

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