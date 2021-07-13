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13.07.2021 13:44
Рубрика: Власть

Собянин утвердил проект благоустройства территории у Рижского вокзала

Текст: Любовь Проценко

Проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к Рижскому вокзалу, утвержден 13 июля на заседании президиума правительства Москвы. Здесь, на площади более 70 гектаров, на базе Рижского вокзала и существующего остановочного пункта Рижская МЦД-2, будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. Он объединит две линии метро - Калужско-Рижскую и Большую кольцевую, а также три линии Московских центральных диаметров - МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

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Ключевым элементом проекта планировки станет строительство новой железнодорожной платформы на станции "Рижская" с конкорсом, который обеспечит пересадку пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

На подходах к Рижскому вокзалу будут обустроены комфортные пешеходные дорожки:

- от проспекта Мира до Водопроводного переулка - шириной 15-20 метров;

- вдоль проспекта Мира от выхода из подземного пешеходного перехода до съезда с Большого Крестовского путепровода шириной- 6 метров;

- от станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии до Водопроводного переулка - шириной 4-10 метров;

- вдоль съезда с ТТК на проспект Мира - шириной 3 метра с реконструкцией тротуара.

Кроме того, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети - 2-й Мытищинской улицы, а также строительство участка дороги в районе съезда с Большого Крестовского путепровода на Водопроводный переулок.

У входа на вокзал оборудуют велосипедные парковки и стоянки такси. До остановок наземного городского транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега.

В рамках озеленения территории планируется высадить дополнительные деревья и кустарники, обустроить газоны и цветники.

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